Il était condamné à l'excellence et il a relevé le défi. Alexander Zverev a sorti de son chapeau une performance de tout premier plan samedi soir pour s'offrir le scalp du numéro 1 mondial au terme d'une demi-finale du Masters d'une grande intensité à Turin. Le champion olympique a fait preuve d'une concentration sans faille pour imposer sa puissance et faire finalement céder Novak Djokovic en trois sets (7-6, 4-6, 6-3) et quasiment deux heures et demie de jeu (2h28 précisément). Le Serbe n'égalera donc pas (cette année du moins) le record de 6 titres dans le tournoi des Maîtres de Roger Federer. Zverev, quant à lui, défiera Daniil Medvedev en finale de l'épreuve dimanche.

Cette demi-finale était attendue comme un choc, et elle a tenu ses promesses. Si Alexander Zverev n'a jamais battu Novak Djokovic au meilleur des cinq sets, il savait qu'il avait toutes ses chances dans un format plus court. Et comme aux Jeux Olympiques, il a eu le dernier mot. A la différence près que, cette fois, il a maîtrisé son sujet quasiment de bout en bout, quand à Tokyo il avait été dominé largement pendant un set et demi. Samedi soir, il avait sans doute les moyens de gagner en deux sets, mais il a surtout montré que mentalement, il était assez solide pour juguler un potentiel retournement de situation.

Dominé en puissance, Djokovic a fait un petit hold-up dans le 2e set

Plus puissant au service et surtout dans les échanges du fond du court, le grand Sascha a d'abord vu son audace récompensée. Certes, Djokovic a bien obtenu la première balle de break de la partie, synonyme de balle de première manche à 5-4. Mais après l'avoir écartée d'un service extérieur canon, c'est bien lui qui s'est montré le plus entreprenant dans le tie-break. Il a ainsi décoché à foison coups droits et revers longs de ligne supersoniques qui ont laissé probablement le meilleur défenseur du monde sur place.

Face à Zverev, Djokovic a remporté le point du match (et peut-être de la semaine)

En difficulté dans la filière longue et mené au score, le numéro 1 mondial a subi pendant la majeure partie du deuxième acte. Mais il a pu se reposer sur son efficacité sur première balle (15 aces, 87 % de réussite derrière) pour rester au contact. Il a fait le dos rond, et soudain, à 4 jeux partout, il est sorti de sa boîte, enchaînant les retours longs au centre face aux boulets de canon adverses pour faire la différence. S'il lui a fallu 5 balles de set pour conclure sur son engagement suivant, le Djoker a bien réussi un de ses tours de passe-passe favoris pour se relancer totalement (7-6, 4-6).

Zverev est resté dans sa bulle malgré tout

Bien frustrante pour lui, la tournure des événements aurait pu plomber Zverev. D'autant que l'Allemand a eu la bonne idée de commettre sa seule et unique double faute sur le premier point du troisième set. Il y a deux ans, il ne s'en serait d'ailleurs probablement pas remis. Mais depuis son sacre olympique, quelque chose a vraiment changé chez lui, et loin de s'apitoyer sur son sort, il est reparti de l'avant. Il a ainsi réinstallé sa domination à l'échange et en a été récompensé en prenant à l'engagement adverse à 2-1, pour ne plus lâcher son avantage.

Seul soubresaut : ce 7e jeu-clé du dernier acte où la tension a saisi son bras. Mais là encore, Zverev n'a pas paniqué. Moins offensif, il a fait jouer un Djokovic aussi un peu fébrile et il a compté sur ses jambes en défense pour tenir la route avec succès. Son dernier jeu de service a été celui d'un patron : offensif, il a conclu sur un ultime ace, tout un symbole. Non, ce Zverev-là ne fait plus de complexes et a les armes pour prendre sa revanche de la phase de poule sur Medvedev. A condition bien sûr d'avoir assez d'énergie en réserve.

