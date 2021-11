Entre Roger Federer et Novak Djokovic, il n'y a jamais eu de grand amour. Ou de complicité aussi affichée qu'entre le Suisse et Rafael Nadal. Mais incontestablement, les deux hommes se respectent pour les champions qu'ils sont et l'immense rivalité qui les a opposés raquette en main (50 matches, 27-23 pour le Serbe). Le numéro 1 mondial en a donné une nouvelle preuve mercredi en conférence de presse après sa qualification pour le dernier carré du Masters.

La Tribune de Genève qu'il ne pourrait revenir éventuellement à la compétition qu'à l'été 2022. "Pour le bien de notre sport, j'espère que nous pourrons le voir jouer à nouveau, au moins une dernière fois, a ainsi considéré le Serbe. Je ne connais pas précisément sa blessure, mais je sais qu'il a des problèmes à un genou depuis quelques années." Djokovic, qui tente d'ailleurs à Turin d'égaler un record de Federer (6 titres dans la tournoi des Maîtres), a réagi aux dernières nouvelles données par le Bâlois de 40 ans . Ce dernier a ainsi estimé dans un entretien àqu'il ne pourrait revenir éventuellement à la compétition qu'à l'été 2022. "a ainsi considéré le Serbe."

Roger est une icône de notre sport, je suis sûr qu'il ne veut pas terminer sa carrière de cette façon

En août dernier, Federer a subi une troisième opération du genou droit. Et alors qu'il s'était contenté d'évoquer des arthroscopies pour les deux précédentes, il s'est montré beaucoup plus précis cette fois. L'homme aux 103 titres a ainsi expliqué que son ménisque avait été suturé et que son cartilage avait aussi été traité. Le délai pour récupérer d'une telle intervention, surtout à son âge avancé pour un sportif de haut niveau, en a été allongé. A tel point qu'il serait "surpris de pouvoir jouer Wimbledon" en juillet prochain.

Roger est une icône de notre sport et les gens l'aiment dans le monde entier. Ils aiment le regarder jouer, ils aiment même le voir sur le circuit tout simplement. Il est très important pour notre sport, que ce soit sur ou en dehors du court. Je suis sûr qu'il ne veut pas terminer sa carrière de cette façon. Je pense qu'il va assurément essayer de donner un dernier coup de collier", a-t-il considéré. Conscient de l'immense popularité de son rival bâlois et de ce qu'il représente pour le tennis , Djokovic lui a donc rendu un bel hommage. "", a-t-il considéré.

Si Federer rêve encore de jouer une finale de Grand Chelem, sa période d'inactivité et ses opérations à répétition pourraient l'empêcher de revenir aussi fort qu'il le souhaite. Si cette ultime tentative de come-back ne devait pas durer longtemps, Djokovic espère au moins que le dernier match du "Maestro" n'a pas déjà eu lieu. "Pour tout ce qu'il a réussi et créé dans ce sport, il mérite de jouer à nouveau et de faire ses adieux sur le court, si sa blessure ne lui permet plus de jouer plus fréquemment." Car avant d'être un champion extraordinaire, le numéro 1 mondial est un amateur et un passionné de tennis et de celles et ceux qui en écrivent l'histoire.

