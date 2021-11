Le jour et la nuit. A Bercy, Daniil Medvedev s'était plaint de la lenteur des conditions de jeu. "Ce sont des courts super lents, en particulier pour Bercy qui est censé être l'un des courts les plus rapides de l'année, avait pesté le numéro 2 mondial. Et par lents, je veux dire trop lents pour des courts en indoor. L'indoor n'est pas fait pour être lent." Le Russe avait davantage blâmé les balles que le court lui-même : "Je pense que le tournoi a changé les balles par rapport à l'année dernière, je ne sais pas pourquoi."

A Turin, où se dispute pour la toute première fois le Masters de fin d'année, rien de tel. Daniil Medvedev avait le sourire dimanche soir, où il a inauguré en compagnie de Hubert Hurkacz ce nouveau théâtre des maîtres. Plutôt deux fois qu'une. D'abord parce qu'il a décroché son premier succès dans cette édition 2021 , en surmontant la perte du premier set (6-7, 6-3, 6-4). Le tout sans concéder la moindre balle de break. Medvedev a joué les "Mister Clutch" à la perfection, en breakant d'entrée dans les deuxième et troisième manches, sur les deux seuls jeux où Hurkacz a ouvert la porte.

Paradis des serveurs ?

Mais le vainqueur de l'US Open était tout aussi ravi d'avoir retrouvé des "vraies" conditions indoor. "Les conditions sont vraiment super rapides, se réjouit-il. C'est du vrai jeu sur dur ! Dès que vous tapez le bon coup, le point est terminé. Vous n'avez pas le temps de réfléchir, il n'y a pas vraiment de tactique." Un avis partagé par son adversaire. "C'est beaucoup plus rapide ici qu'à Paris, selon Hubert Hurkacz, qui avait atteint les demi-finales au Rolex Paris Masters. Je ne suis pas sûr que la surface soit très différente, mais les balles changent tout. Donc c'est très rapide."

Résultat, les échanges de plus de dix coups de raquette ont été rares dimanche après-midi. Le plus long, dans le deuxième set, a atteint les 29 frappes. Daniil Medvedev l'a remporté après une couverture de terrain dont il a le secret. "C'est le seul moment du match dont je me souvienne où j'ai pu interagir un peu avec le public, dit-il. En dehors de ça, c'était aces, coups gagnants et fautes directes." Mais pas sûr qu'il ait envie de s'en plaindre.

Le Pala Alpitour de Turin pourrait donc bien devenir le paradis des serveurs cette semaine. Medvedev et Hurkacz ont claqué 27 aces à eux deux (15 et 12, respectivement) et le protégé de Gilles Cervara a remporté 83% des points derrière sa première balle. Nettement au-dessus de son total sur l'ensemble de la semaine passée à Bercy, où il avait fini à 69% de réussite dans ce secteur, sans jamais atteindre une seule fois la barre des 80%. Le voilà davantage sur des hauteurs qui furent les siennes à Flushing Meadow sur la route de son premier titre en Grand Chelem.

