Le pourquoi du comment

Les cinq à la suite. Pour la cinquième fois consécutive, Daniil Medvedev s'est imposé face à Alexander Zverev , face auquel il prend pour la première fois l'avantage dans leurs confrontations en carrière (6-5). L'Allemand n'a plus battu le Russe depuis deux ans et... un match de poule dans ce même Masters. Mais ce fut beaucoup, beaucoup plus compliqué pour Medvedev que lors de leur dernier affrontement, il y a dix jours, à Bercy (6-2, 6-2).

Pourtant, pendant un set et demi, l'ascendant psychologique pris par le protégé de Gilles Cervara est apparu patent. Une emprise très nette sur les points les plus chauds et à l'échange. Comme à Bercy, Zverev a longtemps semblé impuissant. Jusqu'à 6-3, 4-4, l'impression de supériorité de Medvedev se traduisait même presque plus fortement encore visuellement qu'au niveau du score. Alors, pourquoi a-t-il dû attendre une heure et demie de plus à compter de ce moment pour s'en sortir, sinon par miracle, en tout cas sur un fil ?

Parce qu'à ce niveau de compétition, le tennis est un rapport de forces fragile. Il suffit de peu de choses pour effriter les certitudes, mêmes les mieux ancrées. Alexander Zverev a d'abord tenu grâce à la qualité de sa première balle, franchement exceptionnelle dans le deuxième set. Il n'a laissé que des miettes à son adversaire, qui n'a pas su faire fructifier ses rares occasions. L'Allemand n'a pas manqué de courage et a su produire un gros effort mental pour ne pas sombrer. Ce fut son grand mérite.

Peut-être parce qu'il a senti que la digue n'allait pas rompre aussi aisément qu'il aurait pu le penser, Medvedev, lui, s'est retranché derrière un certain attentisme qui aurait pu lui coûter cher. L'incident de la faute de pied dans le tie-break du deuxième set a fini de l'agacer et, l'air de rien, ce match est devenu beaucoup plus inconfortable pour le Moscovite. Reste que, dos au mur en fin de troisième set, il a trouvé les ressources pour s'en tirer par un trou de souris. Une grosse première qui va bien au bon moment, une agressivité retrouvée en retour dans le second jeu décisif et, surtout, une absence d'interrogations sur les points les plus capitaux.

La faute de pied qui coûte cher à Medvedev

Le moment-clé

Quand une rencontre s'achève au tie-break de la dernière manche, c'est que les tournants n'ont pas manqué. Mais s'il fallait en choisir un, ce serait peut-être ce point sur le service de Zverev à 4-2 dans le second jeu décisif. Le champion olympique avait le mini-break en poche et, globalement, on le sentait un tout petit peu au-dessus. Rien de très net, plus une perception. Mais sur ce septième point, il s'est montré trop timide, avant de commettre la faute en revers. Medvedev venait de recoller. Zverev n'allait plus mener d'ici la fin du tie-break, conclu victorieusement 8 points à 6 par le vainqueur de l'US Open.

La stat : 0

Le nombre de break de Sascha Zverev dans ce match. L'Allemand a eu très vite trois opportunités en début de rencontre, avant d'attendre le tout dernier jeu de service de Medvedev à 5-5 dans la manche finale pour retrouver une chance de breaker. En vain. Gagner sans breaker n'est pas impossible, surtout en indoor, mais cela complique forcément la vie.

Ce duel s'est joué à une poignée de points. Dans le dernier jeu décisif, bien sûr, mais aussi sur ces balles de break. S'il y a du positif à retirer pour l'Allemand en dépit de ce nouvel échec, il lui faudra impérativement se montrer plus prédateur quand il flaire l'odeur du sang. Ce fut souvent son problème cette année dans les grands tournois, en dehors des Jeux Olympiques.

La décla : Daniil Medvedev

C'est un match dont je vais me souvenir. Quand tu gagnes 8-6 au tie-break du dernier set... C'est une super sensation de gagner un match comme ça. Parfois, il faut un peu de réussite pour s'en sortir. J'en ai eu aujourd'hui.

La question : Pourquoi Zverev n'y arrive-t-il plus contre Medvedev ?

Il n'y a pas de hasard dans le tennis de très haut niveau. Tout arrive pour une raison. Sur les cinq victoires de rang de Daniil Medvedev face à Alexander Zverev, il y a eu un peu de tout. La fessée de Bercy était un peu trop grosse pour être vraie. L'Allemand, éreinté physiquement et vidé psychologiquement, avait refusé le combat. Il avait également pris deux sets assez nets au Masters l'an passé.

Le match de mardi a davantage ressemblé à celui de l'ATP Cup en début d'année où, dans un contexte certes moins tendu, Medvedev s'était imposé 7-5 au troisième. Mais peu importe le scénario. Sur ces deux dernières années, et même sur cette seule saison 2021, Zverev a battu les meilleurs : Djokovic, Nadal (sur terre qui plus est), Tsitsipas, Berrettini, etc. Mais contre Medvedev, il cale encore et toujours.

Au-delà des circonstances (ces cinq matches ont eu lieu sur dur, dont quatre en indoor, où le numéro 2 mondial joue sur du velours, sur terre ou gazon, le scénario serait sans doute différent), Zverev a un problème de "matchup". Dans la filière longue, il se retrouve trop souvent démuni contre Medvedev. Mardi, il a réussi à le faire douter sur la dernière partie du match, et c'est l'enseignement le plus positif pour lui. Mais à force, il finit par être marqué mentalement. Alors que, dans le jeu, il faisait au moins jeu égal, et que physiquement, il paraissait plus fort dans le dernier set, Zverev a pourtant fini par céder.

On peut y voir un double effet Kiss Cool psychologique : le grand Sascha est incontestablement fragilisé par leur récent rapport de forces. L'ami Daniil, lui, recueille les fruits d'une confiance précieuse quand l'affaire devient chaude. Pas seulement celle née de son "head to head" favorable contre l'Allemand, mais aussi celle qui habite le vainqueur de Grand Chelem qu'il est. Sur les ultimes points du tie-break décisif, cela a sauté aux yeux. Les frappes sont moins retenues. Les chevaux sont lâchés plus facilement, plus instinctivement. Cette force de conviction peut paraître subtile, mais c'est bien elle qui, même quand Zverev parvient à rivaliser, sépare encore les deux hommes.