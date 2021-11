Matteo Berrettini va-t-il pouvoir poursuivre son aventure au Masters ? L'Italien, contraint d'abandonner sur blessure dimanche lors de son premier match, a fait le point ce mardi sur son état de santé. Son deuxième match, contre le Polonais Hubert Hurkacz, a été décalé à mardi soir (à partir de 21h). "Mon équipe technique et médicale est en train d'évaluer les examens d'aujourd'hui et la situation en général. Je vous ferai savoir dès qu'une décision sera prise", a écrit le N.1 italien dans un message sur Instagram.

Ad

En cas de forfait, il sera remplacé par son compatriote Jannik Sinner, premier remplaçant avec sa 9e place au classement annuel. Berrettini a dû abandonner au début du second set contre le champion olympique Alexander Zverev, victime d'une blessure aux abdominaux, au grand désarroi du public turinois. "L'ambiance était incroyable, et ça me tue de ne pas avoir été capable de finir le match. La pire chose qui pouvait se produire est arrivée", avait commenté l'Italien devant la presse après son abandon.

ATP Finals Un petit retard à l'allumage, puis Djoko a mis le turbo et laissé Ruud dans les rétros IL Y A 5 HEURES

Ecarté des courts pendant deux mois en début d'année en raison d'une blessure abdominale, il semblait redouter une rechute : "J'ai ressenti quelque chose dans la même zone, sur un service, j'ai eu peur et l'aspect mental est important. Ce n'était pas possible de continuer". "Je dois regarder avec le médecin, et si ce n'est pas trop grave je pourrai peut-être rejouer", avait-il conclu. Berrettini figure dans le groupe rouge, avec, outre Zverev et Hurkacz, également le tenant du titre Daniil Medvedev.

ATP Finals Un record sanctuarisé : Djokovic a reçu son septième trophée de N.1 mondial IL Y A 5 HEURES