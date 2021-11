Comme on pouvait s’y attendre, Daniil Medvedev sera bien, pour la 2e année de suite, au rendez-vous en finale du Masters. Très sérieux et appliqué face à un Casper Ruud accrocheur, le numéro 2 mondial a tranquillement pris l’ascendant sur le joueur de 22 ans, pour s’imposer en 1h20 et deux sets (6-4, 6-2). Il espère désormais devenir le premier joueur à enchaîner deux victoires au tournoi des Maîtres depuis Novak Djokovic, qu’il pourrait retrouver en finale ce dimanche si celui-ci vient à bout d’Alexander Zverev.

Ad

ATP Finals Encore renversant contre Rublev, Ruud s'offre le dernier sésame pour les demies IL Y A UN JOUR

Plus d'infos à suivre...

ATP Finals Un autre thriller gagné sur le fil et Medvedev reste invaincu avant les demies HIER À 22:46