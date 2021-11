Tennis

"Surface ultra rapide, moral regonflé": tout est réuni pour que Djokovic marche sur ce Masters

Novak Djokovic vise une victoire lors du Masters, qui se dispute pour la première fois à Turin. Fort d'un titre au Rolex Paris Masters et d'une place de numéro un mondial assurée en fin d'année, le Serbe a le moral au beau fixe. Avec des conditions indoor et une surface bien plus rapide qu'à Paris, Djokovic a tout pour reconquérir un trophée qui lui échappe depuis 2015, selon Arnaud Di Pasquale.

00:04:59, il y a une heure