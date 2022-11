Bouquet final dans cette saison 2022 de la petite balle jaune. Une semaine après le sacre de Caroline Garcia chez les dames, c'est au tour des messieurs de se retrouver pour le tournoi des maîtres. Du 13 au 20 novembre, les NITTO ATP Finals 2022 seront à suivre en intégralité et en exclusivité sur Eurosport. Pour vous abonner, c'est ici

A l'exception de Carlos Alcaraz et du tenant du titre Alexander Zverev , actuellement blessés ou en convalescence, les meilleurs joueurs de la cuvée 2022 ont rendez-vous à Turin pour se disputer l'ultime titre de la saison.

Comment regarder les ATP Finals 2022 en direct vidéo ?

Les NITTO ATP Finals 2022 seront à regarder en direct sur Eurosport 1, Eurosport 2 et l'application Eurosport. Tous les matches des tournois simples et doubles seront à vivre en direct, en intégralité et sans pub sur l'application Eurosport et Eurosport.fr.

Consultants : Justine Hénin et Eric Deblicker

: Justine Hénin et Eric Deblicker Commentaire : Thomas Bihel, Olivier Canton, Simon Dos Santos, Bertrand Milliard

Avant et après la finale du simple, vous pourrez retrouver Eurosport Tennis Club avec Anne Boyer et nos consultants pour débriefer et analyser les grands moments de ces ATP Finals 2022.

A quelle heure débuteront les matches des ATP Finals ?

Pour la phase de groupe et les demi-finales, les matches commenceront à partir de 11h30 avec la première rencontre de double. Le dernier match de la journée débutera vers 21h.

La finale du double est prévue le dimanche 20 novembre vers 16h, tandis que celle du simple ne devrait pas démarrer avant 19h.

Le programme complet des ATP Finals 2022

Phase de groupes : du 13 au 18 novembre

Demi-finales : le 19 novembre

Finales : le 20 novembre

Qui sont les qualifiés pour les ATP Finals 2022 ?

Simple

Rafael Nadal

Casper Ruud

Stefanos Tsitsipas

Novak Djokovic

Daniil Medvedev

Félix Auger-Aliassime

Andrey Rublev

Taylor Fritz

Doubles

Wesley Koolhof / Neal Skupski

Rajeev Ram / Joe Salisbury

Marcelo Arevalo / Jean-Julien Rojer

Nikola Mektic / Mate Pavic

Thanasi Kokkinakis / Nick Kyrgios

Marcel Granollers / Horacio Zeballos

Lloyd Glasspool / Harri Heliovaara

Ivan Dodig / Austin Krajicek

