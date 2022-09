Carlos Alcaraz ne manquait pas d'ambition en tout début d'année. Le jeune Espagnol, qui avait commencé 2022 à la 32e place mondiale, espérait finir la saison dans le Top 15 en ayant accroché un tournoi ATP 500 à son palmarès. Mais de semaine en semaine, ses objectifs ont évolué, suivant la courbe exponentielle de ses performances. Avec cette première demi-finale en Grand Chelem à l'US Open , qu'il faut ajouter à quatre titres conquis dont deux en Masters 1000 (Miami et Madrid), le prodige de Murcie est non seulement assuré de finir l'exercice dans les 10 premiers, mais il participera aussi à son premier Masters.

Jusqu'ici, un seul autre joueur avait réuni le nombre de points suffisant depuis le 1er janvier pour être assuré d'avoir sa place à Turin du 13 au 20 novembre : son glorieux aîné et compatriote, Rafael Nadal. Le quart du plateau est donc connu et il est pour le moment 100 % espagnol. Déjà plus jeune demi-finaliste en Majeur depuis le Majorquin, Alcaraz continue d'entretenir la comparaison par ses résultats, et bien malgré lui.

S'il venait à remporter le tournoi, il surpasserait même le "Taureau de Manacor". Car si Nadal a gagné son premier tournoi du Grand Chelem plus tôt encore à Roland-Garros en 2005, il n'a pas conquis la place de numéro 1 mondial dans la foulée. C'est ce qui attend le Murcien en cas de triomphe.

