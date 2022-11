ATP Finals

Il se verrait bien imiter Alexander Zverev en 2021 : triompher à nouveau dans le tournoi des Maîtres, trois ans après un premier coup d'éclat dans l'épreuve. A défaut de terminer l'année numéro 1 mondial comme il en avait encore la possibilité avant de perdre face à Novak Djokovic lors de la première journée, Stefanos Tsitsipas aimerait bien conclure 2022 en beauté. Mais pour ce faire, il devra déjà remporter un véritable quart de finale vendredi soir contre Andrey Rublev. Une mission loin d'être facile tant le Russe est intense sur chaque frappe, mais à la portée du Grec.

Car celui-ci a retrouvé un niveau de jeu plus qu'intéressant cet automne. Alors que l'on pouvait se demander s'il n'en faisait pas trop avec un programme très chargé - il a joué à Astana, Stockholm, Vienne et Bercy avant ce Masters -, Stefanos Tsitsipas est progressivement monté en température. Si l'intéressé a perdu 5 des 7 finales qu'il a jouées cette saison, a calé en Grand Chelem de manière précoce (8e à Roland, 3e tour à Wimbledon et… 1er tour à l'US Open), il a exploré d'autres pistes dernièrement, qui lui ont permis de trouver un second souffle.

Je travaille pour ramener du service-volée dans mon jeu

Indéniablement plus offensif et entreprenant, il en a d'ailleurs admirablement récolté les fruits face à Daniil Medvedev lors de la 2e journée de la phase de poules. Dans un match à rebondissements, le numéro 3 mondial a certes vu son rival servir pour le match à 5-4 dans le troisième set, mais il aurait pu (dû ?) conclure l'affaire en deux manches tant il était d'abord supérieur. Surtout, il a assumé sa stratégie du premier au dernier point : avec 36 points gagnés sur 45 montées, il a trouvé son salut au filet, n'hésitant pas à enchaîner directement après son service.

"Jusqu’à deux, trois ans en arrière, j’utilisais plus souvent le service-volée, a-t-il d'ailleurs observé après sa victoire. J’en faisais même sur terre battue. Ensuite, beaucoup moins. Mais je travaille quotidiennement pour ramener ça dans mon jeu, de façon à mettre plus d’incertitude dans l’esprit de mon adversaire. Qu’il ne sache pas si je vais rester au fond ou non. J’ai amélioré mon service. C’est ce qui me permet d’être plus à l’aise et en confiance pour enchaîner au filet. Je suis bien plus fluide et relâché au service. C’était un peu différent par le passé, je perdais ça au fil du match. Concernant les volées, j’ai beaucoup travaillé. Pour les simplifier, sans faire de trop grands gestes. Ça m’a aidé à être plus régulier et à trouver les bonnes zones."

L'influence de son nouveau coach australien Mark Philippoussis, grand serveur lui-même quand il était en activité, se fait ainsi sûrement ressentir. Contre Medvedev, Tsitsipas avait d'ailleurs déjà utilisé cette tactique en demi-finale à Cincinnati cet été avec une réussite similaire (27/36 au filet). Mais il n'est pas pour autant devenu un serveur-volleyeur comme Maxime Cressy, qu'il qualifie lui-même d'"espèce rare sur le circuit". Face à Djokovic à Bercy comme à Turin, le Grec s'est d'ailleurs beaucoup moins aventuré vers le filet, mais son taux de réussite est resté élevé et plutôt stable (entre 70 et 80 %).

Prise de balle précoce et slices : Federer comme inspiration

Car si Tsitsipas a perfectionné son toucher de balle, il volleye surtout dans de bien meilleures conditions. Lors du Rolex Paris Masters, la précision de ses zones au service, mais aussi et surtout de ses secondes frappes pour prendre le contrôle du point, a été un élément-clé de son bon parcours. Très près de sa ligne, il s'efforce depuis quelques semaines de prendre la balle le plus tôt possible pour enlever du temps à ses adversaires. Ce jeu de gagne-terrain n'est d'ailleurs pas sans rappeler un certain Roger Federer, au côté duquel il avait dit avoir retrouvé l'inspiration lors de la dernière Laver Cup.

Un départ foudroyant, une solidité à toute épreuve : comment Djoko a muselé Tsitsipas

Renouer avec un tennis plus instinctif, plus imprévisible, celui qui lui avait permis d'exploser lors de cette fameuse saison 2019 avec un titre au Masters comme cerise sur le gâteau, voilà l'objectif de Tsitsipas. Et pour y parvenir, autant peaufiner son arsenal. Depuis cet été, il a ainsi peu à peu intégré le slice de revers à son jeu. A mesure qu'il en fait usage, il le perfectionne et joue davantage en changements de rythme. Cette nouvelle variation apportée à son tennis a également participé à un léger renversement du rapport de forces avec Medvedev, qu'il a battu lors de leurs deux derniers duels.

De ce jeu où le plaisir transparaît, Tsitsipas semble tirer une fraîcheur mentale qui a peut-être fait la différence en toute fin de duel face au Russe. "Je sentais qu'il était très constant dans les zones qu'il trouvait. Je me suis accroché, et dans le dernier jeu (celui qui a vu Medvedev servir pour le match à 5-4, NDLR), j'ai essayé autre chose et ça a joué en ma faveur. J'ai pu frapper quelques retours et ça m'a donné de supers sensations sur ce que je pouvais accomplir dans les jeux suivants. Je me suis senti renaître", a-t-il encore confié.

A condition de bien récupérer, Tsitsipas a donc bien des atouts à faire valoir face à Andrey Rublev vendredi soir. A commencer par une première balle de service très performante (75 % contre Medvedev et 83 % de réussite derrière) dans les conditions rapides liées à l'altitude à Turin. S'il franchit l'écueil russe, il partira logiquement favori en demi-finale contre Casper Ruud. Avant une éventuelle finale contre Djokovic en guise de revanche ? La perspective ne serait certainement pas pour déplaire, tant leurs deux derniers duels ont tenu leurs promesses.

