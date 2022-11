Tennis

ATP FINALS MASTERS - "Le plus fort, le plus complet, le plus redouté" : pourquoi Novak Djokovic est toujours le boss

Ne cherchez pas. Même s'il n'est plus le numéro un mondial, le favori ultime de tous les tournois qu'il dispute, c'est Novak Djokovic. Lancé comme une balle depuis quelques semaines et malgré une finale perdue à Bercy, le Serbe fait toujours autant peur à ses adversaires. Le Masters dans la poche ou non, 2023 sera l'année de sa revanche. DiP Impact est une émission à écouter en podcast.

00:06:03, il y a une heure