ATP Finals

Il faut toujours se prémunir de la théorie du poisson rouge, selon laquelle le dernier résultat en date a valeur de vérité absolue, sombre ou lumineuse. Pour le poisson rouge, c'est forcément tout noir ou tout blanc un jour, et l'inverse le lendemain. La dernière fois que l'on a aperçu Félix Auger-Aliassime sur un court, il n'a pas vu le jour. C'était samedi dernier en demi-finale à Bercy , contre la tornade Holger Rune (6-4, 6-2).

Pour autant, le Canadien traverse globalement cet automne en indoor sur un petit nuage. Trois titres consécutifs à Florence, Anvers et Bâle, une demie au Rolex Paris Masters, une série de 16 victoires et un meilleur classement en carrière avec le dossard N°6 dans le dos désormais. Résultat, il sera un des deux petits nouveaux au Masters de Turin. Débutant peut-être, mais ambitieux à coup sûr dans le Piémont.

Il est comme ça, Félix. Il avance par paliers. Des bonds en avant où pas grand-chose ne semble devoir entraver sa progression, entrecoupés de périodes plus compliquées. Sa saison 2022 aura été à cette image : un départ en fanfare, marqué par son quart de finale à l'Open d'Australie où il était passé tout près (un point) de déboulonner Daniil Medvedev, ou son premier titre sur le circuit à Rotterdam, puis un printemps en dents de scie, un été franchement décevant notamment en Grand Chelem et, enfin, ce rush automnal.

Un parcours qui lui ressemble. Car derrière la forme d'autorité qui peut se dégager de lui sur le court quand tout va bien, le jeune Québécois est aussi une montagne de doutes. "J'aborde chaque match de la même façon, avec cette confiance mais en même temps cette humilité que je peux toujours perdre à chaque match", confirmait-t-il la semaine passée à Paris. C'est cet apparent paradoxe qui explique son ascension, même si elle doit se faire plus par à-coups que de façon linéaire.

Gilles Simon, qui aura disputé à Bercy le tout dernier match de sa carrière face à Auger-Aliassime, le résume ainsi : "J'aime beaucoup ce contraste-là chez lui. J'aime ce qu'il dégage. Il a un super équilibre entre cette confiance et cette force naturelle qu'il a, mais aussi cette humilité qui lui permet toujours de se demander où il peut travailler, comment il peut s'améliorer et aller plus haut à chaque fois, etc." Sur ce point, il n'a jamais changé, à en croire le désormais ex-joueur français. Malgré une précocité extravagante, Auger-Aliassime ne s'est jamais départi ni d'une éthique de travail irréprochable ni de questionnements sur ses propres capacités.

"Je trouvais que c'était quelqu'un d'extrêmement humble pour quelqu'un d'aussi fort et d'aussi précoce, ajoute Simon. Lui, il arrivait avec tous ses doutes. Je me disais : il a 16 ans, il est 30e mondial, il a une progression comme ça depuis qu'il est né, mais il dit : 'Putain, mon jeu à 5-4, quand je sers pour le set, je ne sais pas comment le jouer, je sens que j'ai le cœur qui bat fort, je sens que ça s'accélère. Je ne comprends pas.' Je trouvais ça fantastique, il se posait déjà 1000 questions sur son truc, là où nous, souvent, on lui aurait balancé un : 'pourquoi tu doutes ? Faut pas douter, t'es un bison, t'es grand, t'es fort, vas-y, sers."

Tous les joueurs doutent. Surtout les jeunes, en tout cas une fois la période de l'insouciance passée. Est-ce un souci ? Pas forcément, si ce problème est abordé de front et pas laissé sous le tapis en espérant qu'il s'évapore de lui-même. Gilles Simon, encore : "Pour moi, ça se joue à ça. Lui, il est là, il voit qu'il a un problème, il essaie de le résoudre. Il a déjà la démarche qu'il faut. Il ne laisse rien au hasard. Il se rend compte de là où il est bon, de là où il est moins bon, qu'il cherche déjà à travailler. Ce sont des démarches pleines d'humilité pour quelqu'un à qui tout le monde raconte toute la journée qu'il est grand, beau et fort, parce qu'il est effectivement grand, beau et fort."

Avec son staff, son entraîneur Frédéric Fontang en tête, Félix Auger-Aliassime a un double credo : ne jamais tomber dans l'euphorie quand tout va bien, ne jamais céder à la panique quand ça se complique. Cette stabilité émotionnelle constitue peut-être sa plus grande force dans son avancée. "Dans ma carrière, résume-t-il, j'ai toujours essayé d'utiliser tous les moments de la meilleure façon possible et de tourner une défaite en quelque chose de positif. Récemment, à l'US Open, j'ai perdu très tôt, c'était décevant mais j'ai réussi à renverser cette défaite de manière positive."

Qu'il gagne ou qu'il perde, FAA a besoin de comprendre. Toujours. D'intellectualiser presque. Il donne un exemple récent, consécutif justement à l'après US Open : "Après avoir battu Djokovic à la Laver Cup, je me souviens avoir pensé 'je veux savoir pourquoi j'ai réussi à gagner' et pas juste me dire 'c'était un bon jour et j'étais sur un nuage'. Non, je voulais savoir ce qui était arrivé, qu'est-ce qui marche dans mon jeu pour que j'arrive à battre un joueur comme Djokovic à la Laver Cup ?' Parfois, on pense que la confiance c'est comme quelque chose en l'air, quelque chose que l'on ne peut pas nommer ou pointer du doigt, mais moi j'en ai besoin." Il avait donc adopté la même démarche à fronts renversés à la sortie de son été laborieux.

Félix Auger-Aliassime a la confiance tranquille, même quand il traverse une période faste comme en ce moment. Elle est nourrie par ses doutes, qui sont au moins autant un moteur qu'ils ne constituent un frein. Sa confiance à lui se doit d'être structurelle pour qu'il puisse l'appréhender de manière presque palpable. Sans quoi il craint qu'elle ne lui échappe et ne soit trop volatile.

"J'ai toujours eu confiance en mon travail et ma discipline, mais on ne sait jamais quand ou comment cela va payer, explique-t-il. D'avoir ce succès ces derniers temps, c'est magique. Je prends beaucoup de plaisir à jouer de cette façon. C'est vrai que j'ai passé un cap. Évidemment, cette qualification pour les Masters, cela prouve cette consistance durant une année. C'est une position privilégiée comme joueur. C'est sûr que cela amène beaucoup de confiance et je pense que je suis très satisfait d'où j'en suis en ce moment dans ma carrière. J'espère continuer de cette façon." A Turin, quoi qu'il arrive, il ne changera ni sa façon de faire ni de voir les choses.

Felix Auger-Aliassime Crédit: Eurosport

