ATP Finals

Ce dimanche soir encore, Novak Djokovic était le plus fort. En finale du Masters de Turin, le Serbe s'est imposé avec autorité contre Casper Ruud au bout de deux sets et 1h32 de jeu (7-5, 6-3). Autoritaire sur son service, l'ancien numéro un mondial est un peu plus entré dans l'histoire du tennis en remportant le sixième Masters de sa carrière, record de Roger Federer égalé.

À 35 ans, Djoko devient également le plus vieux champion dans l'histoire de la compétition. Voilà une excellente manière pour le dernier vainqueur de Wimbledon de bien boucler l'année civile. Une chose est sûre : en 2023, il faudra plus que jamais compter sur la présence du Djoker au sommet du tennis mondial.

