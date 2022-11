Tennis

ATP Finals - "Pas grand monde ne pensait que Rublev se fraierait un chemin jusqu'au dernier carré"

Dans le "groupe de la mort" du Masters aux côtés de Djokovic, Medvedev et Tsitsipas, personne n'attendait Andrey Rublev, et c'est pourtant lui qui s'est qualifié pour le dernier carré avec le Serbe. Impressionnant face à Medvedev, le Russe a été la bonne surprise de ce Masters, sans pour autant s'imposer comme un potentiel vainqueur à l'avenir. On en parle dans DiP Impact.

00:03:43, il y a 17 minutes