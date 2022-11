C'était à la fin du mois de juin, juste avant Wimbledon. Alors que Novak Djokovic débarquait à Londres, il ne briguait pas seulement une septième couronne sur le gazon du All England Club. Il jouait beaucoup plus gros que cela. Il jouait, déjà, sa saison 2022 à quitte ou double. "Djokovic, le titre ou l'annus horribilis", avions-nous titré. Privé de l'Open d'Australie au terme d'un feuilleton sanitaro-politique, battu en quarts de finale à Roland-Garros par Rafael Nadal et avec la quasi-certitude de ne pas pouvoir se rendre à l'US Open (ce qui sera le cas), il lui fallait à tout prix Wimbledon.

Quatre mois plus tard, on peut le dire, l'annus horribilis semble loin. En triomphant à nouveau à Wimbledon , Djokovic s'était libéré d'un sacré poids. Mais ce qu'il a accompli depuis, avec un rush final de première main, réhausse encore son bilan comptable 2022. Cet automne, il a ajouté à son palmarès un ATP 250 ( Tel-Aviv ), puis un 500 ( Astana ), et surtout ce Masters qui se refusait à lui depuis sept ans. Sa défaite en finale sur le fil à Bercy contre Holger Rune le prive d'un quatre sur quatre automnal, mais peu importe, a-t-on envie de dire.

Nous sommes les seuls à savoir ce que nous avons traversé

"Quand on fait le bilan, ça a été une grande saison et une super conclusion", a-t-il résumé dimanche soir au micro de Tennis Channel. Malgré une présence minimale sur le circuit puisqu'il n'aura joué que 49 matches, le "Djoker" a réussi une sorte de Grand Chelem puisqu'il a remporté cinq tournois, avec un titre dans chaque catégorie : un Grand Chelem, le Masters, un M1000 (Rome), un 500 et un 250. L'immense majorité des joueurs ne pourront jamais ne serait-ce que s'approcher d'une telle collection à la fin de leur carrière. Lui l'a fait en six mois, et ce malgré des conditions pour le moins inhabituelles.

Au début du mois de mai, alors qu'il cherchait à la fois à retrouver le rythme de la compétition et à tourner définitivement la page de son imbroglio australien, même lui n'aurait peut-être pas osé rêver d'une telle fiche de service à la fin de la saison. "Tout arrive pour une raison.Ce qui s'est passé en Australie, c'est sûrement quelque chose que j'ai attiré d'une certaine manière, trouve-t-il la force dire aujourd'hui en rigolant. C'était un choc, et ça m'a pris des mois et des mois pour m'en remettre et retrouver l'équilibre optimal sur les plans physique et mental, entre le corps et l'esprit, pour commencer à rejouer mon tennis."

Pour surmonter cette mauvaise passe, comme souvent, il s'est tourné vers son clan. Son double clan, intime et professionnel. "Je remercie ma famille, mes parents, mes frères, mon équipe. Je les remercie tous, a-t-il insisté. Nous avons traversé des moments très difficiles. J'ai pu me reposer sur eux. Nous sommes les seuls à savoir ce que nous avons traversé. Ce trophée est aussi le vôtre, autant que le mien."

Novak Djokovic auprès des siens après son titre à Turin. Crédit: Getty Images

Il a fini par en prendre son parti : "Tout ce qui se passe arrive pour une raison. J'essaie d'avoir cette approche de la vie et de ma carrière professionnelle. J'essaie d'analyser le pourquoi des événements que je dois traverser, qu'ils soient bons ou mauvais." Petit à petit, le vrai visage de Djoko a refait surface. De manière progressive puis ferme et définitive. "J'y suis parvenu vers la fin de la saison sur terre battue, j'ai regagné de grands trophées, dont Wimbledon évidemment, explique le Serbe. Et ensuite, les trois derniers mois de l'année ont été fantastiques pour moi : du grand tennis. J'ai retrouvé le rythme et la motivation était toujours là."

Retour à la normale

Au bout de ce chemin pas comme les autres, Novak Djokovic hésite entre joie, soulagement et fierté. "C'est énorme. J'ai probablement parlé de cette saison si inhabituelle à peu près 1000 fois, donc je ne vais pas répéter ce que la plupart des gens qui suivent le tennis savent, glisse celui qui retrouvera le Top 5 ce lundi. C'est juste un gros soulagement et une belle satisfaction. J'ai hâte de pouvoir profiter de deux semaines de repos parce que j'ai été sur les nerfs toute l'année, à attendre la permission d'aller sur les tournois..."

De quoi est-il le plus fier ? "De la fin !", lance "Nole" à propos de ce sacre dans le Piémont, au terme d'une semaine où il aura globalement évolué dans sa propre catégorie. Comme si rien de tout ça n'était jamais arrivé en Australie. Ce second semestre, c'est un retour à la normale en quelque sorte, après un épisode totalement loufoque.

Ce fut un voyage "intéressant" mais aussi "épuisant", selon ses mots. Alors il n'est pas mécontent que ce soit terminé : "Je ne me sens pas aussi épuisé à la fin de cette saison par rapport aux précédentes sur le plan physique, mais sur le plan mental probablement oui. Peut-être même plus vu ce qu'il s'est passé en dehors du court." Autorisé à revenir sur le territoire australien après la levée de la suspension de son visa, il devrait vivre un début d'année 2023 plus serein. Tant mieux pour lui. Pas une bonne nouvelle pour les autres. Car Taylor Fritz a raison : quand Djokovic a joué cette année, il était presque toujours le meilleur.

Novak Djokovic embrasse le trophée du Masters. Crédit: Getty Images

