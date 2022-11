Ce match d'ouverture du Masters de Turin 2022 laissait penser que Félix Auger-Aliassime était favori, cela ne s'est pas vérifié dans les faits. En 1h51, Casper Ruud s'est imposé face à son homologue canadien en deux sets (7-6, 6-4). Davantage maître de ses émotions et rapidement informé d'un revers défaillant chez son adversaire, Ruud a empoché une première victoire dans ce groupe vert, où Rafael Nadal et Taylor Fritz prennent également place. Voilà une bonne nouvelle pour Ruud, finaliste du dernier US Open et en légère perte de confiance depuis quelques semaines.

