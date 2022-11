Une heure et huit minutes, et puis c’est tout. Casper Ruud n’a pas eu trop besoin de s’employer pour venir à bout d’Andrey Rublev en demi-finale du Masters 2022 à Turin. Il s’est imposé en deux petits sets sans avoir été trop inquiété, excepté une petite frayeur en fin de deuxième manche (6-2, 6-4). Une victoire relativement aisée qui lui permet de se qualifier pour sa première finale au Masters. Il y retrouvera Novak Djokovic, vainqueur de Taylor Fritz un peu plus tôt dans la journée (7-6, 7-6).

Le combat n’a véritablement existé qu’une vingtaine de minutes. Le temps pour le Norvégien de prendre la mesure du service du Russe et de faire son premier break pour mener 3-2. Dès lors, Rublev, qui avait pourtant bien démarré grâce à une très bonne mise en jeu et un coup droit puissant, s’est ensuite totalement déréglé. Il a multiplié les fautes directes face à un adversaire qui jouait très juste.

Huit jeux d’affilée pour Ruud

Les jeux ont défilé à une vitesse folle. Le Norvégien en a remporté huit consécutivement pour mener 6-2, 4-0. Avec un double break en poche dans la deuxième manche. C’est alors que Rublev s’est un peu réveillé, parvenant à remporter un premier jeu. Il a ensuite lâché ses coups. Au point de réussir un débreak à 5-3 puis d’enchainer par un jeu blanc au service. Mais son espoir d’une remontée insensée a vite été douché. Car Ruud est resté calme et précis pour remporter sa dernière mise en jeu sans perdre un point (6-2, 6-4).

Définitivement, l’actuel numéro 4 mondial a livré une copie quasi parfaite. Avec très peu de déchet dans son jeu. Un véritable métronome qui s’est montré extrêmement solide en défense. Il a renvoyé toutes les balles et réalisé quelques contres remarquables. Dès qu’il a pu, il a aussi pris l’initiative dans l’échange et s’est montré très juste presque à chaque fois. De quoi écœurer le Russe qui n’a jamais pu y croire. S’il veut rejoindre Roger Federer et ses six titres au Masters, Novak Djokovic sait à quoi s’en tenir.

