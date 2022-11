Ils avaient une chance. Faible, certes, mais malgré tout réelle. Et désormais passée. En s'inclinant ce mercredi au 2e tour du Rolex Paris Masters face à respectivement Holger Rune (7-5, 6-1) et Gilles Simon (7-5, 5-7, 6-4), Hubert Hurkacz et Taylor Fritz ont ruiné leurs dernières possibilités mathématiques de se qualifier pour les ATP Finals, qui se disputeront dans deux semaines à Turin (du 13 au 20 novembre).