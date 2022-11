Le pourquoi du comment

Ce ne fut pas le meilleur match de sa carrière, ni de saison, et pas même de la semaine. Mais Novak Djokovic a, comme presque toujours, trouvé la porte de sortie. Au lendemain de son éreintant combat contre Daniil Medvedev, le meilleur joueur du monde (en dépit de ce que nous dit le classement ATP) est apparu parfois emprunté dans cette demi-finale contre Taylor Fritz. Personne ne l'en blâmera.

Mais la grande force du Serbe est ailleurs dans ce contexte. Même quand il n'est pas totalement dans son assiette, voire franchement à côté sur certaines séquences, il conserve cette faculté à élever son niveau de jeu au moment où cela compte le plus. En l'occurrence, samedi, il a sorti le grand jeu dans les deux fins de tie-break. Là, sur deux-trois échanges, on a retrouvé le Djoko indestructible en mode "tueur" et Taylor Fritz va partir en vacances sur un sentiment de frustration bien connu.

Face à ce Djokovic-là, l'adversaire sent qu'il y a quelque chose à faire. Qu'il est "prenable". Mais quand il faut enfoncer le clou, comme dans ce second acte où il a servi pour le set, la colline en face redevient montagne, tout est à nouveau plus compliqué et l'histoire se termine mal.

Moralité, un Djoko mi-figue mi-raisin, comme celui de samedi, est beaucoup plus facile à accrocher, mais tout aussi difficile à renverser. Pour "Nole", c'est une victoire avec la tête et le cœur plus qu'avec le bras et les jambes. Mais quelle importance ? A la fin, c'est lui qui gagne. Cette issue, Fritz l'a sans doute sentie venir, mais avec le monstre de Belgrade, prévenir n'est pas guérir. Savoir ne suffit pas. A l'arrivée, même si le match a été particulièrement accroché, il y avait ici quelque chose d'inexorable.

Le moment-clé

Les deux jeux à 5-3 et 5-4 dans le deuxième set. Après un break d'entrée, Taylor Fritz a fait la course en tête sans trembler sur son engagement. Puis, à 5-3, il a mené 0-30 sur le service de Novak Djokovic. Peut-être avez-vous alors pensé comme nous : mieux vaut finir maintenant pour ne pas avoir à servir pour le gain du set.

La suite ? Djokovic a tenu sa mise en jeu, remis un coup de pression en retour et à l'échange sur le service de Fritz et poussé l'Américain à la faute. Autant il n'a pas grand-chose à se reprocher sur les deux tie-breaks où le Serbe a vraiment enclenché un autre mode, autant là, il peut se maudire. Cela n'aurait peut-être pas suffi à faire de lui le vainqueur de cette demie, mais Fritz aurait eu le vent dans le dos à l'entame de la manche décisive.

Le point du match

De la semaine, même, peut-être bien. Un échange fou, fou, fou à 5-4 Djokovic dans le second tie-break et un Taylor Fritz que l'on imagine craquer dans la filière (ultra) longue. Mais non. Il va tenir bon. Mais cela en dit aussi très long sur les miracles que devait accomplir le vainqueur d'Indian Wells pour résister dans ces fins de jeux décisifs. Il l'a d'ailleurs payé dès le point suivant et si Djokovic a gâché cette première balle de match, il a constamment poussé son adversaire à la limite dans le "money time".

La stat : 35%

C'était à redouter et ça n'a pas loupé. Taylor Fritz, gros serveur devant l'éternel, a souffert derrière sa seconde balle, avec seulement 35% de points gagnés (9 sur 26). Dans ce domaine, il a été nettement dominé, Djokovic finissant lui avec un taux de réussite remarquable (61%).

Si les deux joueurs ont été breakés chacun à deux reprises, cette fragilité a exposé l'Américain dans les moments les plus chauds, comme quand il a servi pour revenir à un set partout par exemple. Dans un duel en deux jeux décisifs comme celui-ci, tout se joue sur des détails et ce secteur du jeu aura constitué un énorme détail...

La décla : Novak Djokovic

J'ai dû me battre pour survivre aujourd'hui. Je ne me sentais pas très réactif, ni très à l'aise. Je savais qu'après l'épuisante bataille contre Medvedev hier, il me faudrait du temps pour m'ajuster et trouver la bonne dynamique, notamment au retour, contre Fritz qui est un des meilleurs serveurs du circuit.

La question : Djokovic peut-il encore vraiment perdre ce Masters ?

Nous l'avions mentionné ici-même avant cette demi-finale, jamais Novak Djokovic n'avait fait face à une adversité aussi légère sur le papier dans un dernier carré au Masters. Ce n'est pas manquer de respect au trio Fritz - Rublev - Ruud que de dire ceci. L'opposition est toujours forte au Masters, mais l'an dernier, pour gagner, il fallait enchaîner Zverev puis Medvedev. C'était autre chose. Sans parler des années où Federer et/où Nadal ou bien encore Murray étaient face à lui.

On peut même se demander s'il n'a pas fait le plus dur en écartant Taylor Fritz samedi. Non qu'il soit intrinsèquement supérieur à Rublev ou Ruud, mais sur le revêtement très rapide du Pala Alpitour et compte tenu de la proximité avec la folle bagarre livrée contre Daniil Medvedev la veille, il y avait un danger potentiel à ne pas négliger pour "Nole". Le scénario de cette demi-finale a donc ressemblé à ce que l'on pouvait imaginer, et le Serbe a dû serrer le jeu peut-être plus encore qu'il n'aurait eu à le faire dans un autre contexte.

Alors, peut-être aurons-nous l'air très bête dimanche soir, mais si Djokovic ne subit pas de contrecoup physique plus important encore lors de la finale, il est difficile d'imaginer qu'il puisse manquer l'occasion d'égaler enfin le record de titres de Roger Federer. A moins que cette perspective ne le bloque (mais impossible de comparer ce qui est sur la table à Turin par rapport à la finale de l'US Open 2021 où il avait été enseveli sous le poids du possible Grand Chelem), il a vraiment tout pour lui.

Il lui reste un match à jouer et à gagner et Casper Ruud comme Andrey Rublev sont des clients. Ils n'auront, en prime, rien à perdre. Le premier pourrait capitaliser sur le vécu de ses deux finales à Roland-Garros et New York, le second se souvenir qu'il est un des rares à avoir battu Djokovic en 2022 . Mais le Djoko de l'automne n'est plus celui du printemps et la confrontation entre les deux hommes cette semaine suffit à en témoigner. Pour résumer, Novak Djokovic a dix chemins possibles devant lui. Neuf mènent au titre. A lui de ne pas se tromper pour manquer une occasion en or massif d'en finir avec ses maîtres malheurs de ces dernières éditions.

