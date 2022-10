ATP Florence

C'est son second tournoi remporté cette année, et le second de sa jeune carrière.Le Canadien Félix Auger-Aliassime, 13e joueur mondial, a remporté ce dimanche la finale du tournoi ATP de Florence, sur dur et en salle, en deux sets, 6-4, 6-4 contre l'Américain Jeffrey Wolf (75e). Le Canadien a conclu par un ace sur sa première balle de match, au bout d'une heure et 40 minutes de jeu. Il avait éliminé en demi-finale le héros local, l'Italien Lorenzo Musetti, tête de série N.3.

Originaire de Cincinnati (Ohio), Wolf, 23 ans, s'était qualifié pour sa première finale à ce niveau en écartant samedi le Suédois Mikael Ymer. Il a perdu son service à 2-2 dans le premier set, puis au même stade du deuxième set.

