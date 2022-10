Corentin Moutet s'est fait peur. Lundi soir, il a évité de peu le voyage à vide en Toscane. D'autant plus que ce premier tour d'ATP 250 de Florence était le premier match du Français depuis sa défaite face à Adrien Andreev au Challenger d'Orléans mais surtout depuis l'altercation entre les deux hommes qui leur avait valu chacun 10 000 euros d'amende.

Ce premier tour à Florence pouvait donc servir de test mental pour le 64e mondial face à un Flavio Cobolli local et donc avec le public. La première partie du match a surtout mis Moutet dans le dur face à un adversaire à priori plus faible (164e mondial) mais porté par un premier service solide (62% de points remportés après son premier service). L'italien a continué devant jusqu'à obtenir deux balles de match dans le deuxième set, bien sauvées par le Neuilléen. La troisième manche n'a pas été de tout repos non plus mais a permis à Moutet, mieux aidé par son service et beaucoup plus adroit dans le jeu (4 fautes directes contre 10 pour Cobolli), à s'imposer au bout de plus de deux heures et demi de jeu.

Qualifié pour le second tour, Corentin Moutet affrontera le vainqueur du match entre le Chilien Cristian et le Kazakh Alexander Bublik, qui s'affrontent ce mardi.

