Surprendre, c'est bien ; confirmer, c'est mieux. C'est ce que Lorenzo Musetti est en train de faire. Révélé lors du Masters 1000 de Rome où il avait dominé consécutivement Stan Wawrinka et Kei Nishikori, l'Italien de 18 printemps a depuis gagné un titre en Challenger à Forli (Italie) en battant 4 membres du Top 10 au passage. Et cette semaine, il trace sa route en Sardaigne en se qualifiant pour sa première demi-finale sur le circuit, dominant Yannick Hanfmann en deux sets (6-2, 6-4) et 1h32 de jeu.