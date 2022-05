Il a encore de (très) beaux restes. Lundi pour son entrée en lice dans l'ATP 250 de Genève, Richard Gasquet, désormais 75e mondial, a infligé une petite correction à John Millman (93e). Face à un Australien pourtant réputé pour être un contreur difficile à déborder, le Français de 35 ans a été l'auteur d'une prestation inspirée pour l'emporter aisément en deux sets (6-3, 6-1) et 1h20 de jeu. Au 2e tour, la tâche devrait toutefois être beaucoup plus ardue contre le numéro 2 mondial Daniil Medvedev, de retour à la compétition après avoir subi une intervention chirurgicale pour une petite hernie.

Gasquet a construit son succès en s'emparant très vite du service adverse dans chaque set, avant de pousser son avantage. Auteur d'un break d'entrée, il a ainsi tenu son avance dans le premier set avant de faire à nouveau la différence à la relance pour virer en tête. Puis à partir de 1-1 dans la seconde manche, il a enchaîné cinq jeux pour conclure la partie au pas de course. Ses angles courts croisés en revers pour excentrer son adversaire avant de le déborder le long de la ligne ont notamment fait des ravaches. Il s'est aussi montré à l'aise pour distiller des amorties et résistant dans les bras de fer du fond.

Le Français n'aura rien à perdre au tour suivant face à un numéro 2 mondial beaucoup plus prenable sur terre battue que sur dur. Gasquet pourrait aussi profiter du manque de compétition de Medvedev qui n'a plus joué depuis un mois et demie et le Masters 1000 de Miami.

