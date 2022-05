Il n'y aura pas de 33e finale sur le circuit ATP pour Richard Gasquet. Du moins pas cette semaine. Moins à l'aise que lors des tours précédents et confronté à un adversaire en état de grâce, le Biterrois s'est arrêté en demi-finale à Genève vendredi. Il a ainsi été balayé en deux sets (6-2, 6-2) par Joao Sousa, 79e mondial, en une heure et quart de jeu sur la terre battue suisse. Le Portugais aura donc le redoutable honneur de défier pour le trophée Casper Ruud, tête de série 2 et tenant du titre. Le Norvégien s'est défait de son côté du géant américain Reilly Opelka (7-6, 7-5).

Le contraste avec ses précédents matches a été saisissant. De conquérant, offensif et alerte, Richard Gasquet est passé sur la défensive et un brin emprunté dans ses déplacements vendredi. La conséquence des efforts consentis cette semaine qui l'a notamment vu sortir Daniil Medvedev, tête de série 1 du tournoi et numéro 2 mondial, dès le 2e tour ? Peut-être. Mais il a surtout été contraint de subir par un Joao Sousa qui a réussi tout ou presque ce qu'il a entrepris.

De la confiance malgré tout avant Roland

Le tournant, pour ainsi dire, de cette partie est intervenu bien tôt. Après avoir breaké Gasquet dès le 6e jeu, le Portugais a su tenir bon sur son engagement suivant qu'il a validé après avoir écarté 4 opportunités de débreak (5-2). Dès lors, il a surfé sur une vague de confiance impressionnante : de 2-2 à 6-2, 3-0, Sousa a ainsi aligné 7 jeux de rang. Plus puissant en fond de court que le Français, prenant la balle plus tôt aussi, il a étouffé son adversaire.

Trop souvent sur l'arrière, décrochant loin de sa ligne de fond, Gasquet n'a jamais été en position d'inverser la tendance ou de faire douter Sousa. Mais il pourra tirer du positif de cette semaine qui l'a vu enchaîner trois victoires et atteindre sa première demi-finale sur le circuit depuis 10 mois. Il bénéficiera d'un jour de récupération précieux - qu'il n'aurait pas eu en cas de finale - avant son entrée en lice au 1er tour de Roland-Garros contre le Sud-Africain Lloyd Harris.

