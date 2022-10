Le défi était intéressant sur le papier, il est devenu épique. Opposé à un solide membre du Top 20 en la personne de Pablo Carreno Busta (15e), qui plus est devant son public à Gijon, Arthur Rinderknech est allé chercher l'une de plus belles victoires de sa carrière vendredi. Non seulement en raison du classement de son adversaire, mais aussi et surtout de sa qualité de jeu et du scénario d'une fin de partie complètement folle. Le Français a renversé l'Espagnol en quart de finale de l'ATP 250 sur le score de 4-6, 6-3, 7-6 en 3h04 de jeu, après avoir sauvé pas moins de 9 balles de match et remporté un tie-break décisif hallucinant 18 points à 16.

Ad

Il a eu des nerfs d'acier. Mais comment Arthur Rinderknech a-t-il bien pu tenir sous cette pression ? Tout a commencé alors qu'il servait à 5-4 contre lui dans le troisième set pour rester dans la partie. D'un ace, puis d'une volée courte croisée gagnante de coup droit avec un poignet bien ferme, le Français a écarté deux premières balles de match. Puis, dans le tie-break, il s'est retrouvé méne 6 points à 4. Là encore, il y a toujours cru, se précipitant au filet pour sauver les meubles, avant de trouver un passing parfait dans les pieds de son rival, et de tout relancer à nouveau.

ATP Metz Rinderknech impuissant face à Hurkacz, Wawrinka élimine Ymer 23/09/2022 À 15:56

A 6 points partout, les deux hommes ont alors tourné à nouveau, mais il ne se doutaient pas qu'ils n'avaient pas encore joué la moitié de ce jeu décisif irrespirable. D'un côté comme de l'autre, ils ont réussi à sortir leur meilleur tennis dos au mur. Pablo Carreno Busta a, lui-même, sauvé pas moins de 4 balles de match, avec quelques passings courts croisés en coup droit comme en revers, parfaitement ciselés.

Plus d'infos à suivre...

ATP Montreal La persévérance de Carreño Busta, un podium moins glorieux pour Monfils 15/08/2022 À 07:21