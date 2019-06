Saison sur gazon difficile pour Alexander Zverev. Après l'élimination précoce du n°5 mondial dès le 1er tour du tournoi de Stuttgart, la semaine dernière face à Dustin Brown (n°153), l'Allemand a de nouveau déçu à domicile, battu en trois sets (3-6, 6-1, 7-6 [3]) par le Belge David Goffin lors des quarts de finale du tournoi de Halle.

La tête de série n°2 avait pourtant parfaitement entamé la partie en empochant le premier set grâce à son excellent jeu de service (93% de points gagnés derrière sa première balle) et sa solidité dans l'échange (aucune balle de break concédé). Une recette qui a fuit l'Allemand lors des deux sets suivants face à Goffin, beaucoup plus efficace derrière son engagement. Il s'agit de la troisième victoire du Belge face à Zverev en cinq confrontations. Un succès qui permet au 33e mondial d'affronter en demi-finale, l'autre surprise de ce tournoi : Matteo Berrettini (n°22).

Vidéo - Un set de mise en route, puis Goffin a terrassé Zverev 03:11

Berrettini ne s'arrête plus

Mais qui pourra bien arrêter Matteo Berrettini ? Le jeune Italien a enchaîné vendredi un huitième succès sur gazon, et le deuxième en deux semaines sur Karen Khachanov, actuel numéro 9 mondial. Le Russe, qui n’a toujours pas trouvé la clé en trois confrontations contre son bourreau du jour, s’est incliné en deux sets (6-2, 7-6) et quasiment une heure et demie de jeu. En demi-finale à Halle, Berrettini affrontera soit Alexander Zverev, tête de série numéro 2 du tournoi, soit David Goffin.

Karen Khachanov va finir par en faire des cauchemars. Le Russe, pourtant plutôt en jambes vendredi, s’est trouvé une bête noire en la personne de Matteo Berrettini. En pleine confiance, le Transalpin a plané sur le début de match, prenant rapidement un set d’avance grâce à une excellente qualité de service (72 % de premières, 85 % de réussite derrière et 6 aces). Il n’a d’ailleurs pas concédé le moindre break de la partie face à un adversaire qui s’est quand même procuré quatre opportunités en fin de seconde manche.

Plus bousculé donc, Berrettini a néanmoins su accélérer à nouveau dans un jeu décisif négocié de main de maître avec une amortie gagnante, une accélération de coup droit intouchable le long de la ligne ou encore quelques montées au filet inspirées. Plus que jamais, il croit en sa bonne étoile et n’est plus qu’à deux matches d’un doublé retentissant en Allemagne après son titre à Stuttgart, avec en ligne de mire le top 20.