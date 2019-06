David Goffin s’est fait peur mais il sera bien au rendez-vous des quarts de finale à Halle. Le Belge a réussi mercredi à renverser le Moldave Radu Albot (4-6, 6-4, 6-3) au 2e tour après quasiment deux heures de bataille. Battu par Adrian Mannarino à S-Hertogenbosch la semaine dernière, le Belge manque toujours de confiance mais s’est bien battu pour s’en sortir. Il affrontera par la suite le vainqueur du match entre Alexander Zverev (qui a dû se retirer du double en raison d’une blessure au genou) et Steve Johnson.

Rien n’est facile pour David Goffin en 2019. Mais le Belge accumule les matches sur gazon et pourrait bien finir par en tirer les bénéfices. Gêné à l’échange par la régularité de Radu Albot, il a mal commencé son match mercredi, concédant un break qu’il n’a pu rattraper dans le premier set. Mais à force de persévérance, il a fini par retourner l’affaire en prenant l’engagement adverse à 5-4 et la deuxième manche par la même occasion. Ce tournant lui a permis de se relâcher et de faire la différence d’entrée dans le troisième acte. Il s’est ensuite montré solide sur son service (63 % de premières, 86 % de points gagnés derrière et 9 aces) pour valider son succès.