1er tour à l'Open d'Australie, 2e tour à Roland-Garros : lors des deux premiers Majeurs de la saison, Gaël Monfils ne s'est guère aventuré bien loin dans le tableau. Fera-t-il mieux à Wimbledon, dont la 134e édition débutera le 28 juin prochain ? Tous les espoirs restent permis, mais les signaux envoyés ce mardi, depuis Halle, ne sont pas des plus encourageants.

Le joueur de 34 ans a en effet chuté dès son entrée en lice, face à Lloyd Harris (6-4, 6-4). Breaké d'entrée, il s'est progressivement mis action mais n'a jamais réussi à combler ce retard et a perdu la première manche. Les deux hommes se sont ensuite rendu coup pour coup, jusqu'à ce que le Français rate complètement son jeu de service à 3-3, concédant un break blanc qui allait, un peu plus tard, engendrer son élimination.

Aucune balle de break pour Monfils

Monfils, qui n'a réussi qu'un ace et n'a eu aucune balle de break en sa faveur, n'a jamais trouvé la solution pour déborder son adversaire sud-africain, solide et régulier de bout en bout. D'autres Bleus sont attendus sur les courts de Halle ce mardi, à savoir Gilles Simon, qui défiera Nikoloz Basilashvili, Ugo Humbert, opposé à Sam Querrey, et Arthur Rinderknech. Le Varois, qui devait affronter Stefanos Tsitsipas, se retrouve finlament face au lucky loser Yannick Hanfmann à la suite du retrait du Grec.

