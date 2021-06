Voilà un résultat et une performance qui feront du bien au tennis tricolore. Après une saison sur terre battue cauchemardesque (une victoire pour sept défaites), Ugo Humbert a vite retrouvé ses repères et le sourire sur gazon. A Halle, le Messin s'est offert le numéro 6 mondial Alexander Zverev en huitième de finale (7-6, 3-6, 6-3) et 1h52 de jeu. Il s'agit de sa troisième victoire sur un membre du Top 10, la première cette saison, après ses succès sur Daniil Medvedev et Stefanos Tsitsipas respectivement à Hambourg et Paris-Bercy fin 2020. Il sera opposé à Sebastian Korda qui s'est, lui, offert Kei Nishikori (2-6, 7-3, 7-5).

