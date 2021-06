La belle semaine d'Ugo Humbert continue en Allemagne. Le Messin, qui avait créé la sensation au tour précédent en sortant Alexander Zverev, est sorti vainqueur d'un duel serré contre Sebastian Korda en quart de finale vendredi. Le jeune Américain, 52e joueur mondial et lui-même tombeur de Roberto Bautista Agut et Kei Nishikori plus tôt dans la semaine, a donné du fil à retordre au Français qui l'a emporté en trois sets (6-2, 6-7, 6-4) et 2h29 de jeu. Le Messin atteint ainsi sa deuxième demi-finale de l'année après Marseille, la première de sa carrière dans un ATP 500. Il y retrouvera Félix Auger-Aliassime, une semaine après avoir perdu en quart contre le Canadien à Stuttgart.

