ATP HALLE - Ace sur service à la cuillère : Kyrgios laisse Carreño Busta de marbre

ATP HALLE - Nick Kyrgios a une fois de plus régalé le public de Halle en sortant un ace sur un service à la cuillère, en quart de finale face à Pablo Carreno Busta. L'Espagnol n'a lui pas bougé et a regardé passer la balle devant lui. L'Australien s'est imposé en deux manches (6-4, 6-2) en un peu plus d'une heure de jeu. Suivez le tournoi de Halle sur Eurosport.

00:00:26, il y a 43 minutes