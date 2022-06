A peine commencée, la saison d'Andrey Rublev sur gazon est peut-être déjà finie. Persona non grata à Wimbledon comme tous ses compatriotes, le Russe, tête de série 3 du tournoi, a été éliminé dès le 1er tour de l'ATP 500 de Halle lundi. Il s'est ainsi incliné en deux sets (7-6, 6-4) et 1h24 contre le solide Nikoloz Basilashvili, le tournant du match intervenant lors d'une chute de Rublev en début de tie-break. Pour une place en quart de finale, le Géorgien défiera le vainqueur du match entre l'Allemand Oscar Otte et le Serbe Miomir Kecmanovic.

Agressé sur sa seconde balle très vite dans cette partie, Rublev a logiquement perdu son service dans le 6e jeu. Mais il est ensuite monté en puissance pour débreaker au meilleur des moments, quand Basilashvili a servi pour virer en tête à 5-3. Le jeu décisif s'annonçait donc accroché entre les deux hommes, mais dès le deuxième point, le Russe, pris à contre-pied sur un coup droit croisé dans son replacement, a glissé. Il s'est ensuite touché la hanche et a paru quelque peu gêné dans ses déplacements, s'inclinant dans la foulée 7 points à 1.

Le second acte n'a fait que confirmer la tendance. Moins alerte, plus emprunté dans ses mouvements, battu en puissance, Rublev a encore cédé son engagement à 7-6, 2-2. Et malgré une balle de match sauvée sur son service à 5-3, il n'a cette fois jamais pu refaire son retard.

