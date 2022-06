Et de trois. Après Houston (défaite contre Opelka) et Stuttgart (défaite contre Murray), Nick Kyrgios s'est offert le droit de disputer une troisième demi-finale en trois semaines, grâce à sa victoire contre Pablo Carreno Busta (6-4, 6-2) vendredi, du côté de Halle. Avec, naturellement, l'envie d'aller au bout cette fois-ci. Il faudra pour cela d'abord écarter Hubert Hurkacz, tête de série n°5.

Et le 65e joueur mondial, tombeur de Stefanos Tsitsipas au tour précédent, aura évidemment les arguments pour le faire, lui qui vient de confirmer ses excellentes dispositions du moment, en particulier sur une surface qu'il affectionne tant. "Je me sens tellement bien sur gazon, a-t-il savouré en conférence de presse. Aujourd'hui ça n'a pas été facile du tout, même si le tableau d'affichage le suggère. C'est un joueur dangereux sur toutes les surfaces. Il frappe les balles à plat, et sait comment gagner des matches".

Nick Kyrgios à Halle

Vendredi, Kyrgios avait un plan limpide : "Je savais que je devais simplement assurer sur mon service, et être solide en fond de court". Et il l'a appliqué à la lettre. Le joueur de 27 ans a remporté les douze premiers points du match sur sa mise en jeu, pour n'en perdre que sept au total. Tout en agressant le plus possible l'Espagnol en retour. "Dès le départ j'ai mis tellement de pression sur son service, et je pense que j'ai très bien retourné", s'est-il félicité.

Tout ce que j'ai fait est un service à la cuillère

"J'ai eu de bonnes périodes dans ma carrière, mais je suis très content de cette performance", a-t-il ajouté. C'est donc un Kyrgios comblé qui est sorti du court, où il s'est évertué à offrir du spectacle au public allemand… qui n'a pas toujours été réceptif. Ou pas entièrement. Si la foule a apprécié son tweener ou sa délicieuse amortie, les réactions furent plus partagées après un service à la cuillère que Carreno Busta n'a même pas essayé de retourner.

"Le tennis a été si rigide pendant si longtemps. Tout ce que j'ai fait est un service à la cuillère, a-t-il réagi à ce sujet. Ce n'était pas grand-chose, mais le public est devenu fou. Ils ont tellement l'habitude de voir la même chose, tout le temps. Quand quelqu'un comme moi arrive et fait des choses différentes, il n'en faut pas plus". Tant que la manière restera au service de l'efficacité, personne ne pourra rien lui reprocher.

