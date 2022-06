L'affiche promettait sur le papier, et les deux acteurs ont été à la hauteur. Nick Kyrgios et Stefanos Tsitsipas ont régalé les spectateurs allemands à Halle, leur offrant mercredi un match en trois sets sur gazon de grande qualité. Et c'est le fantasque Australien qui a pris finalement le dessus sur le score de 5-7, 6-2, 6-4 en un peu plus de deux heures de jeu (2h05 précisément) au 2e tour. Grâce à cette belle performance contre le numéro 6 mondial, il affrontera Pablo Carreno Busta en quart de finale.

Quand on estime valoir un "Top 5 ou Top 10" sur herbe en n'ayant jamais fait mieux qu'un quart de finale à Wimbledon, il vaut mieux le montrer dans la foulée. Heureusement pour lui, Nick Kyrgios fait partie de ces rares joueurs capables de tout. Surtout quand il l'a décidé comme ce mercredi. On a d'abord cru que ses frasques allaient tout gâcher quand il a refusé un temps de reprendre le jeu en début de deuxième set après avoir été averti par l'arbitre. Mais convaincu par le superviseur, il s'est ravisé pour offrir ce qu'il a de meilleur, son immense talent raquette en main.

