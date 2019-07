Alexander Zverev est serein à Hambourg. L'Allemand, N.5 mondial s'est imposé sans grande difficulté contre l'Argentin Federic Delbonis (N.67) en deux sets (6-4, 7-6 (2)). Il affrontera le Serbe Filip Krajinovic (N.58) en quarts de finale.

Zverev a pris les devants dès le début du premier set en breakant Delbonis. Il a gardé son avantage tout au long du set. Le second set a été un peu plus disputé, l'Argentin a perdu son service mais l'a récupéré dans la foulée, avant de prendre lui aussi le service de Zverev qui l'a ensuite récupéré. Ce qui a mené les deux joueurs au tie-break, facilement remporté par l'Allemand qui affiche de belles statistiques sur ce match avec notamment six aces et six balles de break sauvées sur huit.