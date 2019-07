Richard Gasquet s’est accroché mais ça n’a pas été suffisant contre Jérémy Chardy au deuxième tour de l’ATP d’Hambourg. Le Biterrois s’est incliné en deux sets (7-6 (5), 7-5). Chardy affrontera en quarts de finale le vainqueur de la rencontre entre Juan Ignacio Londero et Nikoloz Basilashvili.

Et pourtant, Gasquet aurait pu prendre l'avantage dès le premier set puisqu'il est parvenu à breaker son adversaire d'entrée de match. Chardy récupère son service sept jeux plus tard fait flancher Gasquet au tie-break. Le second set est presque à sens unique : Gasquet perd deux fois son service avant de debreaker une première fois à 5-3 et de tenter de s'accrocher, mais trop tard. C'est la deuxième fois de la saison que Gasquet s'incline contre Chardy, après Rome.