Première finale, premier titre et belle surprise pour Lorenzo Musetti ce dimanche à Hambourg. L’Italien a pris le dessus sur l’Espagnol Carlos Alcaraz dans un match accroché de trois sets 6-4, 6-7 (6), 6-4 et 2h46 de jeu. Aux manettes pendant la majeure partie du match, Musetti a finalement réussi à conclure sur une faute en revers de son adversaire après avoir raté cinq balles de match. Ce succès va lui permettre de gagner plus de trente places au classement ATP et devenir le 31e joueur mondial.

Le Transalpin s’est imposé logiquement cet après-midi. Il a su parfaitement varier pour prendre le dessus à l’échange et contraindre Alcaraz à défendre. Le numéro 6 mondial, tête de série numéro 1, faisait office de grand favori, mais il n’a jamais vraiment réussi à prendre la main sur les débats.

Cinq balles de match avant la bonne

Après un premier set dominé en cinquante minutes, Musetti faisait la course en tête dans le deuxième set avant de se rater dans les grandes largeurs pour conclure. A 5-4, l’Italien n’est pas parvenu à convertir à 40-15 sur son service. Puis, dans le tie-break, il s’est fait remonter alors qu’il menait 6 points à 3 avant d’offrir le set à son adversaire sur une double faute (8-6).

La grande force de Musetti a été de ne pas paniquer malgré cette déconvenue. Impérial sur son service dans le dernier set, le Transalpin a su saisir sa chance à 5-4. A 30A, sa rigueur défensive a provoqué deux fautes directes d’affilée d’Alcaraz. Avec ce titre, Musetti rentre dans les 32 premiers mondiaux et pourra viser une tête de série à l’US Open. Alcaraz connaît lui son premier échec après cinq finales victorieuses.