Tsitsipas, la tête à l'endroit

Ces quelques jours supplémentaires d’entraînement sur terre battue lui ont fait, semble-t-il, le plus grand bien. Méconnaissable à Rome où il avait été éliminé dès son entrée en lice par Jannik Sinner la semaine dernière, Stéfanos Tsitsipas a visiblement repris du poil de la bête. Tête de série numéro 2 à Hambourg, le Grec n’a pas laissé l’ombre d’un espoir au Britannique Daniel Evans, 34e joueur mondial, mercredi, le balayant en deux sets (6-3, 6-1) et 59 petites minutes de jeu. Pour voir les quarts, il devra enchaîner face à Pablo Cuevas, issu des qualifications et tombeur de Taylor Fritz (6-4, 6-2).

Il est parfois déroutant de constater comme les choses peuvent changer en une semaine. Totalement perdu en Italie voici quelques jours, Stéfanos Tsitsipas est apparu transformé sur la terre battue allemande. De nouveau épaulé par son père Apostolos en tribune, le numéro 6 mondial a retrouvé tout son allant. Quasi-injouable au service - il n'a concédé qu'une seule balle de break en début de seconde manche - avec 73 % de premières balles (83 % même dans le premier set), il a retrouvé le chemin du filet où il a fait preuve d'une belle efficacité (14 points sur 19 montées, soit plus de 73 % de réussite).

Tsitsipas - Evans : Le résumé

Rublev prend le quart

Tsitsipas a parfaitement su saisir sa seule chance de break dans la première manche, dès le 4e jeu. Offensif et percutant, il a frappé deux fois plus de coups gagnants que de fautes directes (24 contre 12) dans cette partie à sens unique. Lors de leur seul précédent duel, il avait laissé 5 jeux à Evans à Dubaï (6-2, 6-3). Cette fois, le Britannique n'a pu en sauver que 4, étouffé par la qualité de la balle adverse. Après avoir obtenu sa seule occasion de break de la partie à 6-3, 0-1, Evans n'a plus marqué le moindre jeu de la partie, cédant ses 3 derniers engagements.

A quelques jours de Roland, cette réaction de Tsitsipas est un bon signe. A lui de montrer désormais qu'il est bel et bien de retour après la déception de Flushing (défaite au 3e tour avec 6 balles de match manquées, NDLR) en enchaînant les performances de cet acabit. Enchaîner justement, Andrey Rublev, lui, y parvient plutôt bien. S'il a eu besoin de trois sets (6-1, 3-6, 6-2), le Russe n'a pas vraiment tremblé face à Tommy Paul dont il s'est débarrassé en un peu plus d'une heure et demie (1h36 exactement).

Malgré une légère baisse de régime dans la deuxième manche, Rublev s'est notamment montré très performant derrière sa première balle (83 % de points gagnés quand elle est passée). Pour une place dans le dernier carré du tournoi, il défiera le vainqueur du match entre Roberto Bautista Agut, tête de série numéro 4, et Dominik Koepfer, l'un des hommes en forme du moment.

