Tennis

ATP Houston - Malgré une deuxième manche courageuse, Fritz s'est écroulé et Garin verra les demies : revivez le match

ATP HOUSTON - Après une première manche perdue, Taylor Fritz ne s'est pas démonté et est allé checher la seconde aux forceps, pour le plus grand bonheur d'un public bruyant à Houston. Mais l'Américain s'est effondré dans la troisième pour s'incliner (6-2, 6-7, 6-3) face à Cristian Garin et laisser le Chilien disputer les demies.

00:02:53, il y a 37 minutes