La chance me sourit toujours". Vendredi, ". Vendredi, Andy Murray avait posté un message sur les réseaux sociaux pour annoncé que sa chaussure et surtout son alliance étaient "de retour" . Laissées sous sa voiture, elles avaient disparu avant donc que le Britannique ne remette la main dessus. De quoi se donner un boost d'énergie avant de débuter son tournoi ? Peut-être. Ce n'est pas Adrian Mannarino, balayé 6-3, 6-2 qui dira le contraire. Murray sera bien au deuxième tour où la pépite Carlos Alcaraz l'attend.

Les scénarios des deux manches ont été assez classiques puisque le Britannique a attendu le milieu de set pour prendre le service de son adversaire et s'envoler. A 3-2 dans le premier, à 2-2 puis 4-2 dans le second. Le tour pour un succès facile en 1h25 de jeu seulement et la promesse d'un joli choc au deuxième tour. Ce sera une première pour l'ancien numéro un mondial face à Carlos Alcaraz, 38e à l'ATP à 18 ans seulement.

