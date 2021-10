C'est un des effets pervers des réseaux sociaux, amplifié par la libéralisation et la multiplication des sites de paris en ligne. Les joueuses et joueurs de tennis professionnel sont de plus en plus souvent pris à partie et insultés, la plupart du temps après des défaites, par des internautes cachés sous des pseudonymes et frustrés d'avoir perdu de l'argent en misant sur eux. L'exemple le plus récent et marquant à ce sujet fut le cas Sloane Stephens , ciblée par plus de 2000 messages insultants après son élimination au 3e tour de l'US Open. Par conséquent, plusieurs voix s'élèvent, dont celle récemment de Roger Federer , pour que le problème soit pris au sérieux. Et le tournoi d'Indian Wells a fait un pas important dans ce sens.