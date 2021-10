Le décor est planté. Deux ans et demi après sa dernière édition, le Masters 1000 d'Indian Wells, exceptionnellement reporté à l'automne (7-17 octobre) en raison du coronavirus, va sacrer un nouveau champion. Car aucun des précédents vainqueurs - ni membres du "Big 3", ni Dominic Thiem - ne faisaient partie des engagés lors du tirage au sort du grand tableau mardi . Mais il y aura du beau monde, à commencer par Daniil Medvedev, numéro 2 mondial et tête de série principale, qui étrennera son nouveau statut de vainqueur de Grand Chelem dans une partie haute du tableau où il a été relativement épargné. Ce n'est pas le cas d'Alexander Zverev qui pourrait retrouver Stefanos Tsitsipas dans une demi-finale explosive dans la partie basse.

Mais avant de se projeter sur un éventuel dernier carré, le champion olympique allemand aura du pain sur la planche. Dès son entrée en lice au 2e tour, il pourrait affronter le jeune Américain Jenson Brooksby, une des révélations du dernier US Open qui avait notamment tenu tête à Novak Djokovic. S'il franchit ce premier obstacle, Zverev pourrait bien retrouver Carlos Alcaraz qui sort tout juste de son premier quart de finale en Grand Chelem à seulement 18 ans. Et avant même les quarts, Gaël Monfils se présenterait logiquement sur sa route ensuite. Un enchaînement de potentiels pièges précoces certes, mais dont il devrait se sortir s'il reste sur sa lancée et sa forme de l'été.

Zverev cerné, Medvedev plutôt épargné, les Bleus en (grande) minorité

Pour Daniil Medvedev, le début de tournoi s'annonce plus tranquille. Même s'ils sont actuellement sur une bonne dynamique, ni Mackenzie McDonald, ni James Duckworth ne semblent représenter une réelle menace. Pas plus que Marcos Giron ou Filip Krajinovic (ou un qualifié au 3e tour). Potentiellement, Reilly Opelka devrait être le premier vrai test pour le Russe en huitième de finale, si la logique est respectée. Avant d'éventuels quart et demie contre Hubert Hurkacz, récemment sacré à Metz et à la lutte pour le Masters de Turin, puis Andrey Rublev.

Par ailleurs, trois Français seulement (Enzo Couacaud est encore en lice en qualifications) figurent dans ce grand tableau. Deux auront un 1er tour délicat à jouer : Benoît Paire contre l'Américain Frances Tiafoe, qui avait atteint la seconde semaine à Flushing, et Adrian Mannarino face à Andy Murray, bénéficiaire d'une invitation qu'il espère bien mettre à profit pour remonter au classement. Le vainqueur de ce dernier match défiera d'ailleurs Carlos Alcaraz au 2e tour. Un stade de la compétition à partir duquel Gaël Monfils, finaliste à Sofia, entrera en lice (exempté de 1er tour car il fait partie des 16 premières têtes de série) soit face à Marton Fucsovics, soit face à Gianluca Mager.

Les huitièmes de finale théoriques :

Daniil Medvedev [RUS/N.1] - Reilly Opelka [E-U/N.16]

Denis Shapovalov [CAN/N.9] - Hubert Hurkacz [POL/N.8]

Andrey Rublev [RUS/N.4] - Roberto Bautista Agut [ESP/N.15]

Diego Schwartzman [ARG/N.11] - Casper Ruud [NOR. N.6]

Matteo Berrettini [ITA/N.5] - Jannik Sinner [ITA/N.10]

Gaël Monfils [FRA/N.14] - Alexander Zverev [ALL/N.3]

Félix Auger-Aliassime [CAN/N.7] - Pablo Carreno Busta [ESP/N.12]

Cristian Garin [CHI/N.13] - Stefanos Tsitsipas [GRE/N.2]

