On ne l'attendait pas à pareille fête. Et pourtant Cameron Norrie a indéniablement franchi un cap majeur en cette saison 2021. Déjà quatre fois finaliste cette année, et notamment à San Diego récemment où il avait battu Andrey Rublev entre autres, le Britannique a balayé Diego Schwartzman (6-0, 6-2) en 1h07 de jeu en quart de finale à Indian Wells jeudi. Déjà novice à ce stade de la compétition, il jouera donc sa première demi-finale en Masters 1000 contre Grigor Dimitrov ou Hubert Hurkacz. Il est également assuré d'entrer dans le Top 20 pour la première fois de sa carrière lundi prochain.

Entre deux contreurs de fond de court à l'aise quand les échanges durent, ce quart de finale s'annonçait comme une belle bataille. Il n'en a rien été jeudi sur le court, tant Cameron Norrie a impressionné, faisant totalement déjouer son adversaire Diego Schwartzman. C'est simple : le 15e joueur mondial argentin a été totalement privé de solutions dès le premier point du match, incapable de déborder son rival.

"Peque" n'aura donné l'illusion d'une réaction qu'en début de second quand il a débreaké (6-0, 2-2). C'était en fait le chant du cygne, puisque les quatre derniers jeux lui ont ensuite filé sous le nez. Les statistiques sont terribles pour l'Argentin : avec 30 fautes directes pour 10 coups gagnants et seulement 16 % de points gagnés derrière sa seconde balle, il a vécu un véritable calvaire.

