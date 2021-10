Alexander Zverev a dû batailler. Mais l'Allemand a fini par pour venir à bout de Jenson Brooksby dimanche pour s'offrir un joli duel avec le Britannique Andy Murray, vainqueur un peu plus tôt de Carlos Alcaraz , au 3e tour du Masters 1000 d'Indian Wells. Zverev, 4e mondial et à ce titre un des rivaux de Daniil Medvedev pour le sacre en l'absence du N.1 mondial Novak Djokovic, s'est imposé (6-4, 3-6, 6-1) en une heure et 48 minutes.