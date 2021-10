Il est sur son nuage, sans donner l'impression de surjouer. Déjà finaliste à San Diego en préparation de ce tournoi d'Indian Wells, Carmeron Norrie, 26e joueur mondial, s'est qualifié pour sa première finale de Masters 1000 samedi, après un match rondement mené face à Grigor Dimitrov. Pourtant novice déjà lors de cette demie, le gaucher britannique a dominé de la tête et des épaules son sujet et un adversaire visiblement éprouvé (6-2, 6-4) en 1h27 de jeu. Cette victoire lui assure une place dans le Top 20 mondial la semaine prochaine et le replace dans la course au Masters, avant de tenter dimanche de décrocher la timbale contre Nikoloz Basilashvili ou Taylor Fritz.

Déjà irrésistible en quart contre Diego Schwartzman (balayé 6-0, 6-2), Cameron Norrie n'a donc pas perdu le rythme. Une performance d'autant plus impressionnante qu'il affrontait samedi un joueur déjà titré en Masters 1000 dans sa carrière (à Cincinnati en 2017) et surtout tombeur coup sur coup de la tête de série numéro 1 Daniil Medvedev et d'un Hubert Hurkacz aussi en course pour le "tournoi des Maîtres". Mais sur le court, Grigor Dimitrov n'a délivré qu'une très pâle copie de ses précédentes et éclatantes prestations.

