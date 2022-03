Tête basse et verbe guère plus haut, Alexander Zverev se fait tout petit à Indian Wells. Après son coup de sang à Acapulco, où il avait frappé à plusieurs reprises la chaise de l'arbitre avec sa raquette lors d'un match de double, l'Allemand a écopé de deux mois de suspension avec sursis par l'ATP. Une sanction plutôt clémente en forme d'avertissement. Pas fier de lui, le numéro 3 mondial a juré mercredi soir qu'il retiendrait la leçon.

"C'était embarrassant pour moi, a-t-il admis à Indian Wells, où il pourra donc s'aligner. Ça l'est toujours, quand je marche dans le vestiaire. Ce n'est pas un sentiment agréable." A propos de cet incident, Alexander Zverev a même parlé du "pire moment" de sa carrière, et même de sa vie, même s'il estime que l'ATP a pris la bonne décision en ne lui infligeant que du sursis dans sa suspension :

"L'ATP a regardé les précédents et a appliqué la même sanction. Ce que j'ai fait est très grave, je n'ai aucune excuse, mais je n'aurais jamais blessé quelqu'un. J'ai frappé la chaise de l'arbitre avec ma raquette, ce qui est horrible. Mais je ne voulais faire de mal à personne. "

Tout le monde mérite une deuxième chance

Cet épisode qui ne va pas redorer l'image déjà écornée d'un joueur soupçonné de violences conjugales envers son ex-compagne, Olga Sharypova, va-t-il inciter le double vainqueur du Masters à changer d'attitude à l'avenir sur le court ? Oui, assure-t-il. "Je dois faire mieux, admet l'Allemand. Je dois apprendre de cette histoire. Et je dois faire en sorte que ça ne se reproduise plus jamais. Tout ça dépend de moi. Je vais essayer de tenir cette promesse faite à moi-même. Tout le monde mérite une deuxième chance, tout le monde fait des erreurs, mais si tu les répètes, ça veut dire que tu n'as pas appris."

Alexander Zverev explique également travailler en dehors du court sur la maîtrise de ses émotions même si, manifestement, il y a encore du boulot. "Je travaille déjà mentalement, je fais de la méditation, etc., confie-t-il. On passe tous par des situations de stress dans la vie et dans le sport. Je ne suis ni le premier ni le dernier. J'avais joué jusqu'à 5 heures du matin. Le même jour, je suis revenu pour jouer un double. Je donne tout sur le court, peu importe que ce soit un simple ou un double. Certains top joueurs n'auraient pas mal vécu de perdre en double. Moi,si."

Exempté du premier tour en temps que tête de série, Zverev débutera son tournoi à Indian Wells face au vainqueur du match entre l'Américain Tommy Paul et le Kazakh Mihail Kukushkin. Il le sait, il sera scruté de près. L'Allemand, qui avait fini 2021 en trombe et espérait se rapprocher encore de la première place mondiale en ce premier trimestre, est passé au travers de son Open d'Australie (élimination dès les huitièmes de finale) et son pétage de plombs mexicain, quoi que d'un tout autre registre, témoigne lui aussi qu'il n'est pas dans son assiette depuis le début de la saison.

