C'est un lundi bien triste pour Daniil Medvedev. Seulement quinze jours après avoir conquis le trône du tennis mondial, devenant le premier joueur hors Big 4 à s'y installer depuis plus de 18 ans, le Russe sait qu'il va le rendre dès la semaine prochaine à Novak Djokovic. Pour le conserver, il aurait dû atteindre au moins les quarts de finale à Indian Wells, or il s'est donc incliné dès le 3e tour du Masters 1000 de l'année face à Gaël Monfils (4-6, 6-3, 6-1)

Son premier règne n'aura donc duré qu'un tournoi. Arrivé dans le désert californien avec 150 points d'avance sur Djokovic au classement, Medvedev savait cependant qu'il perdrait les 250 unités de son titre à Marseille en 2021 le 21 mars. Il lui fallait donc s'assurer d'engranger au moins 100 points à Indian Wells pour rester numéro 1 mondial. Toute défaite avant les quarts de finale (180 points, un huitième rapporte 90 unités) signifiait par conséquent que son dauphin serbe lui repassait automatiquement devant.

Une demie à Miami permettrait à Medvedev de reprendre le trône

Dès lundi prochain, pour la 362e semaine de sa carrière, Djokovic sera donc au sommet du classement, et ce sans avoir pu jouer en raison de son statut de non vacciné qui l'empêche de faire le voyage aux Etats-Unis. L'ironie est ainsi d'autant plus cruelle pour Medvedev. Néanmoins, le Russe, qui accusera 55 points de retard sur le Serbe, pourra reprendre le trône après le Masters 1000 de Miami le 4 avril prochain. Pour ce faire, il lui faudra atteindre au moins les demi-finales en Floride, puisqu'il devra y défendre les points de son quart de finale l'an passé.

