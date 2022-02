Il ne s'agit peut-être que d'un ultime contretemps. Mais le temps doit commencer à sembler long pour Dominic Thiem. Blessé aux ligaments de la main droite à l'entraînement en Argentine, il avait annoncé en début de semaine qu'il se retirait de l'ATP 250 de Cordoba. Et jeudi, il a même décidé de faire l'impasse sur toute la tournée américaine sur terre battue, lui qui était inscrit aux tournois de Buenos Aires (7-13 février), Rio de Janeiro (14-20 février) et Santiago du Chili (21-27 février). L'Autrichien, qui n'a plus joué en compétition depuis juin 2021 et une blessure au poignet sur le gazon de Majorque, compte finalement faire son come-back à Indian Wells (10-20 mars).

Ad

ATP Montpellier Mannarino maîtrise Goffin et fonce en quart IL Y A 2 HEURES

Malgré cet énième report de sa reprise de la compétition, Thiem s'est voulu rassurant : il ne s'agit pas d'une rechute de sa blessure au poignet. "L'entraînement se passait bien à Vienne, et je suis si heureux que mon poignet ait totalement récupéré. Malheureusement, j'ai souffert d'un contre-temps mineur qui m'a forcé à arrêter l'entraînement temporairement. Ce n'est jamais facile de revenir après avoir été éloigné des courts pendant sept mois. Je suivrai les conseils de mon docteur et me reposerai deux jours, je reprendrai l'entraînement la semaine prochaine. J'ai besoin de passer plus de temps sur le court avant de faire mon come-back", a-t-il précisé.

Thiem a donc choisi de changer ses plans. Il est actuellement à Miami où il prévoit de travailler avant de reprendre enfin effectivement la compétition sur le dur d'Indian Wells, en Californie. L'Autrichien s'y était imposé en 2019 pour ce qui reste pour le moment le seul titre en Masters 1000 de sa carrière.

Open d'Australie Bruno Kuzuhara, balle de match lunaire, référence nadalesque IL Y A 4 HEURES