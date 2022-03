ATP Indian Wells

Il n'avait connu cette sensation qu'une seule fois dans sa carrière précédemment. C'était il y a 13 ans à en quart de finale du tournoi de Doha et sa victime se nommait alors Rafael Nadal (6-4, 6-4). Pour la deuxième fois de sa carrière, Gaël Monfils s'est offert lundi le scalp d'un numéro 1 mondial en la personne de Daniil Medvedev (4-6, 6-3, 6-1). Et le plus impressionnant, c'est qu'il l'a fait alors même qu'il avait perdu le premier set, contre un joueur connu pour son endurance et d'une décennie son cadet. Alors forcément, le premier Français à réaliser un tel exploit depuis Jo-Wilfried Tsonga en 2014 à Toronto a savouré.

La victoire est d'autant plus douce que certains doutes entouraient Monfils à son arrivée en Californie. Fatigué par son quart de finale à l'Open d'Australie, le voyage retour et sa dose de rappel vaccinal, battu sèchement d'entrée à Montpellier, il avait multiplié les impasses en février, ne jouant plus le moindre tournoi pendant un mois. Dans quel état physique allait-il aborder ce premier Masters 1000 de l'année ? Allait-il évoluer au niveau vu aux antipodes où il avait aussi commencé la saison par un titre à Adélaïde ? Cette coupure n'allait-elle pas rompre sa dynamique positive ?

Aussi fringant qu'en Australie et plus fort encore tactiquement

A toutes ces questions, le Parisien de naissance a apporté une réponse éclatante sur le court. Non, lui ne doutait pas. "J'ai joué du grand tennis. Je savais que j'étais en grande forme et que j'allais être dur à battre. C'est toujours spécial de battre un numéro 1 mondial", a-t-il souligné à sa sortie du court. Voici deux ans, il avait été tout près de s'offrir pareil exploit face à Novak Djokovic à Dubaï en demi-finale, baissant pavillon après avoir eu trois balles de match.

Il venait alors de gagner deux tournois consécutifs (Montpellier et Rotterdam) et pointait à la 3e place mondiale à la Race. Est-il revenu à un niveau comparable ? En tout cas, mentalement et tactiquement, Monfils semble avoir encore mûri. Malgré une fin de premier set en queue de poisson (deux doubles fautes pour se faire breaker blanc à 4-4) et un débreak immédiat de Medvedev en milieu de deuxième acte, il n'a jamais dévié de son plan de jeu.

Deux services à la cuillère : Monfils a usé de toutes les armes pour déstabiliser Medvedev

Ses variations avec l'alternance revers frappé-revers slicé et ses changements de rythme ont fait progressivement dérailler Medvedev, à l'image de ce missile de coup droit gagnant long de ligne pour breaker à nouveau (4-6, 5-3). Ou encore de ces deux services à la cuillère dont un sur balle de set pour exploiter parfaitement la position très reculée à la relance de son rival. "J'ai très bien bougé et j'ai beaucoup changé de vitesse de frappe, pour l'empêcher d'avoir beaucoup de rythme. Je l'ai fait courir. J'avais l'impression de bien doser mon coup droit. C'était génial", a-t-il confirmé.

Face à Alcaraz, un duel d'hommes en forme

Dans ces conditions, il serait dommage de ne pas surfer sur la vague. Mais Monfils ne s'est pas tant ouvert le tableau que cela en sortant le numéro 1 mondial. Car en huitième se dressera face à lui le prodige espagnol Carlos Alcaraz. En comptant son match de Coupe Davis face à Marius Copil il y a une semaine, le protégé de Juan Carlos Ferrero, qui reste sur son premier titre en ATP 500 à Rio, en est désormais à 9 victoires d'affilée. La dernière en date ? Une fessée infligée à son compatriote Roberto Bautista Agut (6-2, 6-0) au cours de laquelle il aura commis une minuscule faute directe.

De quoi être impressionné, mais Monfils sait qu'il a lui aussi de gros atouts à faire valoir. "Je me sens bien. J'ai eu un bon début d'année, je me sentais fort, je bougeais bien. Je suis assez heureux en ce moment. Je suis dans ma zone et je suis un adversaire difficile pour n'importe qui. J'ai fait le plein de confiance, donc je vais essayer de rester dans cette dynamique. Ça va être un match très dur. Il est dans une forme exceptionnelle, donc je devrai jouer mon jeu." On a déjà hâte d'y être.

