A le voir mordre sa serviette de rage à sa sortie du court dimanche, pas de doute : Andy Murray déteste toujours autant perdre. Et ce même s'il n'évolue plus depuis longtemps au niveau qui a fait de lui un numéro 1 mondial pendant 41 semaines consécutives entre 2016 et 2017. Face à un Alexander Bublik (33e joueur mondial) plutôt en forme en ce début de saison, l'Ecossais a alterné le bon et le moins bon, cédant notamment un premier set qu'il aurait dû gagner (4 balles de break à rien) au bout d'un tie-break irrespirable (11 points à 9). Un tournant dont il ne s'est finalement pas relevé (défaite 7-6, 6-3).

Ad

"Je suis si chanceux que tu aies dix ans de plus que moi", lui a d'ailleurs glissé le fantasque et talentueux Bublik au filet lors de leur chaleureuse poignée de mains. "Bien joué, trop bien pour moi", s'est contenté de lui répondre avec un sourire franc Murray. Mais on sentait l'intéressé tiraillé. S'il apprécie ce genre d'hommage, il n'en reste pas moins un féroce compétiteur dans l'âme et n'est pas revenu sur le court après sa lourde opération à la hanche en 2019 pour récolter uniquement des louanges sur son courage.

ATP Indian Wells Rublev file au 3e tour : le résumé de sa victoire face à Koepfer IL Y A 8 HEURES

Des semaines intensives de travail à venir et pas de date butoir

Comme tout champion de son envergure, Murray veut encore et toujours gagner. Si près et pourtant si loin d'y parvenir, il est ressorti d'un paquet de matches (comme le 1er tour de l'US Open 2021 contre Stefanos Tsitsipas) très frustré. S'il semble parfois toucher des limites liées à son âge et à la blessure qui a failli mettre un terme à sa carrière, il a aussi prouvé qu'il pouvait encore faire des coups. Jusqu'où peut-il encore espérer aller à 34 ans ? Lui-même ne le sait sans doute pas, mais il veut mettre toutes les chances de son côté. C'est la raison pour laquelle il va remettre le couvert avec Ivan Lendl

Murray s'incline face à Bublik

"J'ai eu quelques bons résultats, lors des deux dernières années, mais jamais avec constance. Je pense que tout ça s'explique par mon niveau de jeu qui n'est pas assez haut en général. Je fais une grande confiance à Ivan et à ce qu'il dit. Nous avons eu d'excellents résultats ensemble par le passé, c'est évident", a-t-il ainsi expliqué en Californie. Lors de ses deux précédentes collaborations avec Lendl, Murray a ainsi accompli les plus grands faits d'arme de sa carrière : trois titres du Grand Chelem (US Open 2012, Wimbledon 2013 et 2016), deux médailles d'or olympiques consécutives en simple (Londres 2012, Rio 2016) et donc l'accession à la place de numéro 1 mondial.

Après le Masters 1000 de Miami (23 mars-4 avril prochains), l'Ecossais va donc rester en Floride, et plus précisément à Orlando, pour renouer avec son mentor qui vit à proximité à Vero Beach. Combien de temps cette troisième idylle durera-t-elle ? Lui-même ne le sait pas. Tout dépendra sûrement des résultats qui en découleront, même si le lien humain qui unit les deux hommes va bien au-delà de ces considérations chiffrées. Lendl n'est pas là pour remonter le moral de Murray ou par pitié, mais bien parce qu'il considère que son protégé en a peut-être encore sous le capot.

C'était très mal parti : revivez le come-back de Murray pour sa 700e victoire

Cela signifie beaucoup pour moi qu'il veuille encore m'aider

"Ce qui est sûr, c'est qu'à court terme, nous allons passer beaucoup de temps ensemble. Ça signifie beaucoup pour moi qu'il veuille encore m'aider et pense que je peux avoir de grands résultats. Et je lui fais confiance aussi pour ça. J'ai toujours le sentiment que c'est possible, mais je pense que s'il n'y croyait pas, il ne travaillerait pas et me le dirait. Donc, oui, j'ai hâte de travailler à nouveau avec lui et j'espère que de meilleurs résultats sont à venir pour moi", a encore confié "Sir Andy".

Reste à savoir ce que sera clairement l'objectif de Murray à Wimbledon. Une seconde semaine ? Un quart de finale voire une demie ? En tout cas, il s'en donnera les moyens à l'entraînement sous les ordres de Lendl : après un premier bloc de travail de quelques semaines, l'Ecossais jouera probablement deux ou trois tournois en Europe, avant de retourner en Floride pour un second bloc destiné à l'affûter au mieux pour le Majeur britannique. Le duo va donc mettre toutes les chances de son côté pour retrouver la recette gagnante et ne pas avoir de regrets avant de raccrocher pour de bon.

ATP Indian Wells Murray s'incline face à Bublik IL Y A 9 HEURES